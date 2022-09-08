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8 сентября, 03:39

В России фиксируется тренд на снижение физической активности

Россияне в массе своей любят пешие прогулки, однако большинство уделяют этому не более часа в день и лишь каждый пятый ежедневно проходит рекомендованные специалистами десять тысяч шагов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого СДЭК и сервисом по выгулу собак "Гульдог". Исследование есть в распоряжении Лайфа. Низкий уровень физической активности во многом связан с увеличением объёма работы и/или домашних дел, из-за чего у россиян нет времени на прогулку, а также сидячим образом жизни.

Почти две трети опрошенных (63%) рассказали о наличии у них гаджета, отслеживающего число пройденных шагов, будь то шагомер или приложение в смартфоне. Однако лишь половина из них (52%, или треть от общего числа участников опроса) пользуются им каждый день. Каждый пятый владелец шагомера (21%, или 13% от общего числа участников опроса) уделяет время подсчёту шагов несколько раз в неделю, остальные (28%, или 17% от общего числа опрошенных) — реже. Соответственно, 37% участников опроса вообще не пользуются гаджетами для подсчёта шагов.

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При этом подавляющее большинство опрошенных — как те, кто использует гаджеты для подсчёта шагов, так и те, кто их не использует, — представляют, сколько примерно шагов они проходят в день. Примерно 22% респондентов проходят в день семь-девять тысяч шагов, почти столько же (21%) — пять-семь тысяч шагов, 19% граждан — десять тысяч шагов и более, 17% — три-пять тысяч и 11% опрошенных — менее трёх тысяч шагов.

Врачи советуют людям проходить в среднем около десяти тысяч шагов в день или 5–8 километров в зависимости от длины шага. Но по результатам опроса видно, что для большинства россиян (68%) это недосягаемые цифры. Более чем у половины респондентов общая продолжительность пеших прогулок не превышает часа: 32% граждан ходят пешком примерно полчаса-час в день, а 23% — не более получаса. Ещё 29% гуляют от часа до двух часов в день и лишь 17% — более двух часов в день. По факту "прогулка" представляет собой, как правило, дорогу до работы или учёбы, поход в магазин или выгул собаки.

Низкая физическая активность не всегда означает отсутствие желания. Подавляющее большинство россиян любят (47%) или очень любят (33%) продолжительные пешие прогулки, но у них зачастую нет на них времени. На высокую занятость как на одну из причин, по которым респондент не может уделить достаточно времени пешей прогулке, указали 72% опрошенных. Ещё 23% граждан в качестве причины назвали проблемы со здоровьем и связанную с этим быструю утомляемость. 14% опрошенных связывают пропуски прогулок и с сезонным фактором: люди не выходят гулять, когда слишком жарко / холодно / гололёд / идёт дождь. Отметим, что 54% участников опроса поведали, что сейчас они гуляют пешком реже, чем год назад. Почти все они сократили частоту и/или продолжительность прогулок в связи с увеличением объёма работы и/или домашних дел.

Уровень физактивности во многом обусловлен образом жизни. Почти две трети россиян (64%) работают за компьютером и проводят минимум по восемь часов в день в сидячем положении. Из них лишь четверть (26%, или 17% от общего числа участников опроса) во время перерывов на отдых выходят прогуляться или сделать физические упражнения. Остальные выходят покурить или перекусить (38%, или 24% от общего числа опрошенных) либо вовсе остаются на рабочем месте (36%, или 23% от общего числа опрошенных).

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Чаще всего сидячий образ жизни ведут айтишники (96%), работники финансового сектора — банков и страховых компаний (95%), — госслужащие (82%), работники логистического сектора (80%), индустрии маркетинга и PR (78%) и сферы ЖКХ (75%). А на ногах большую часть рабочего времени проводят преимущественно курьеры — лишь 15% работников служб доставки указали, что их работа предусматривает сидячий образ жизни, — участники автомобильной отрасли (сидячего образа жизни придерживаются 20% опрошенных), работники сегмента розничной торговли (сидячего образа жизни придерживаются 36%), а также врачи (40%).

Ранее мастер спорта по самбо, фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин рассказал, что занятия спортом осенью особенно эффективны. Этому в том числе способствуют хорошие погодные условия: солнце уже не столь активно, а на улице пока ещё не морозно. К тому же за лето все системы организма отдыхают и к осени обретают готовность к физическим нагрузкам. Ещё одной причиной является психологическая готовность.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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