Украинскому руководству посоветовали работать над планом побега

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов отреагировал на заявление советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка о подготовке к "деоккупации" полуострова. Он посоветовал киевским властям готовить для себя эвакуационные маршруты.

Слова Подоляка, по мнению Константинова, являются "очередной ложью, откровенным фейком и абсурдом". И, как полагает парламентарий, такие речи могут свидетельствовать о том, что "дела у них идут совсем плохо".

"Поэтому пусть задумаются о подготовке эвакуационных маршрутов для себя, когда придётся впопыхах, словно крысы, бежать из страны", — приводит высказывание Константинова РИА "Новости".

Украину глава крымского парламента назвал абсолютным банкротом, страной, которая утратила государственность, а теперь расстаётся с поддержкой Запада. Константинов подчеркнул, что Киев не имеет возможности нанести России, частью которой является Крым, масштабный урон.