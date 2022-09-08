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8 сентября, 03:29

Украинскому руководству посоветовали работать над планом побега

Спикер парламента Крыма Константинов призвал киевские власти готовить эвакуационные маршруты

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов отреагировал на заявление советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка о подготовке к "деоккупации" полуострова. Он посоветовал киевским властям готовить для себя эвакуационные маршруты.

Слова Подоляка, по мнению Константинова, являются "очередной ложью, откровенным фейком и абсурдом". И, как полагает парламентарий, такие речи могут свидетельствовать о том, что "дела у них идут совсем плохо".

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"Поэтому пусть задумаются о подготовке эвакуационных маршрутов для себя, когда придётся впопыхах, словно крысы, бежать из страны", — приводит высказывание Константинова РИА "Новости".

Украину глава крымского парламента назвал абсолютным банкротом, страной, которая утратила государственность, а теперь расстаётся с поддержкой Запада. Константинов подчеркнул, что Киев не имеет возможности нанести России, частью которой является Крым, масштабный урон.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Дмитрий Алексиевич

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