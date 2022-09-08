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8 сентября, 02:48
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Пушков отказал польским властям в знании истории

Сенатор Пушков: История ничему не научила приготовившуюся к войне с Россией Польшу

Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал властям Польши подучить историю, прежде чем думать о "подготовке к войне" с Россией. Таким образом он прокомментировал слова польского замминистра обороны Марцина Оцепы о риске войны с Россией в течение ближайшего десятилетия, в связи с чем его страна намерена увеличить военный потенциал.

"Польша готовится к войне с Россией? История ничему не учит польскую элиту", — написал Пушков в своём канале в "Телеграме".

В Польше разочарованы предложением Германии по танкам Leopard

В Польше разочарованы предложением Германии по танкам Leopard

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен сделать армию своей страны первой в Европе по оснащённости. По его словам, программа вооружения составлена до 2024 года.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Дмитрий Алексиевич

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