Пушков отказал польским властям в знании истории
Сенатор Пушков: История ничему не научила приготовившуюся к войне с Россией Польшу
Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал властям Польши подучить историю, прежде чем думать о "подготовке к войне" с Россией. Таким образом он прокомментировал слова польского замминистра обороны Марцина Оцепы о риске войны с Россией в течение ближайшего десятилетия, в связи с чем его страна намерена увеличить военный потенциал.
"Польша готовится к войне с Россией? История ничему не учит польскую элиту", — написал Пушков в своём канале в "Телеграме".
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен сделать армию своей страны первой в Европе по оснащённости. По его словам, программа вооружения составлена до 2024 года.
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ТАСС / Валерий Шарифулин