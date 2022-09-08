Пушков отказал польским властям в знании истории

Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал властям Польши подучить историю, прежде чем думать о "подготовке к войне" с Россией. Таким образом он прокомментировал слова польского замминистра обороны Марцина Оцепы о риске войны с Россией в течение ближайшего десятилетия, в связи с чем его страна намерена увеличить военный потенциал.

"Польша готовится к войне с Россией? История ничему не учит польскую элиту", — написал Пушков в своём канале в "Телеграме".