Власти одного из немецких регионов заявили о возможном прекращении приёма беженцев с Украины

Правительство самой густонаселённой федеральной земли ФРГ — Северного Рейна — Вестфалии — предупредило о возможном прекращении приёма украинских беженцев. Это связано с большим числом прибывающих с Украины граждан, сообщает агентство DPA со ссылкой на документ, направленный в МВД Германии.

Как пишет агентство, в письме в федеральный МИД статс-секретарь ведомства по делам беженцев Северного Рейна — Вестфалии сообщил, что ситуация в земле ухудшилась за последние несколько дней. Основная причина этого в том, что некоторые федеральные земли позволили заблокировать себя для приёма беженцев с Украины, несмотря на существующую квоту. Теперь беженцев направляют в Северный Рейн — Вестфалию.

Государственный секретарь Северного Рейна — Вестфалии Лоренц Бар написал в письме своему коллеге из МВД, что в течение нескольких недель в Северном Рейне — Вестфалии также наблюдается рост числа беженцев с Украины. Бар заявил, что регион продолжает признавать свою гуманитарную ответственность за приём всех людей, нуждающихся в защите, и "в особенности тех, кто бежал с Украины". Однако федеральное правительство, по его мнению, должно выполнять свою функцию контроля.

Сейчас кроме Северного Рейна — Вестфалии только земли Баден-Вюртемберг и Саар открыты для пересылки из других федеральных земель. Это означает, что три германских региона несут ответственность за приём большинства украинских беженцев. В DPA отмечают, что если эта тенденция сохранится, то в течение нынешней недели земля Северный Рейн — Вестфалия будет находиться в зоне превышения квоты и больше не будет доступна для приёма граждан. В свою очередь, это означает, что общенациональное распределение беженцев фактически отменено.