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8 сентября, 01:20

Два овоща и один фрукт способны повысить гемоглобин осенью

Диетолог Дубская объяснила, как повысить гемоглобин с помощью сезонных продуктов

Во многих регионах России наступили холода, от которых человеческий организм за лето отвык. Врач-диетолог Мария Дубская объяснила, как повысить гемоглобин с помощью сезонных продуктов.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" специалист отметила, что осенью гражданам следует обратить внимание на продукты, богатые витамином С, например сезонные фрукты и овощи. По словам Дубской, речь идёт о баклажанах, яблоках, перце.

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Как добавила диетолог, норма гемоглобина у женщин — 120, а у мужчин — 130. При этом уровень гемоглобина в первую очередь важен для беременных женщин. Гемоглобин — это сложный железосодержащий белок животных, обладающих кровообращением, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани.

Ранее врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова рассказала, что наиболее полезная колбаса та, в которой меньше всего жира, соли и пищевых добавок. В качестве хорошей альтернативы колбасе эксперт посоветовала ветчину.

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Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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