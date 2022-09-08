Два овоща и один фрукт способны повысить гемоглобин осенью

Во многих регионах России наступили холода, от которых человеческий организм за лето отвык. Врач-диетолог Мария Дубская объяснила, как повысить гемоглобин с помощью сезонных продуктов.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" специалист отметила, что осенью гражданам следует обратить внимание на продукты, богатые витамином С, например сезонные фрукты и овощи. По словам Дубской, речь идёт о баклажанах, яблоках, перце.

Как добавила диетолог, норма гемоглобина у женщин — 120, а у мужчин — 130. При этом уровень гемоглобина в первую очередь важен для беременных женщин. Гемоглобин — это сложный железосодержащий белок животных, обладающих кровообращением, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани.