Два овоща и один фрукт способны повысить гемоглобин осенью
Диетолог Дубская объяснила, как повысить гемоглобин с помощью сезонных продуктов
Во многих регионах России наступили холода, от которых человеческий организм за лето отвык. Врач-диетолог Мария Дубская объяснила, как повысить гемоглобин с помощью сезонных продуктов.
В эфире телеканала "Санкт-Петербург" специалист отметила, что осенью гражданам следует обратить внимание на продукты, богатые витамином С, например сезонные фрукты и овощи. По словам Дубской, речь идёт о баклажанах, яблоках, перце.
Как добавила диетолог, норма гемоглобина у женщин — 120, а у мужчин — 130. При этом уровень гемоглобина в первую очередь важен для беременных женщин. Гемоглобин — это сложный железосодержащий белок животных, обладающих кровообращением, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани.
Ранее врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова рассказала, что наиболее полезная колбаса та, в которой меньше всего жира, соли и пищевых добавок. В качестве хорошей альтернативы колбасе эксперт посоветовала ветчину.
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