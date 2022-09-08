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8 сентября, 00:58

Новый российский шутер Atomic Heart станет эксклюзивом VK Play

Релиз игры Atomic Heart, разработкой которой занимается российская студия Mudfish, состоится только на сервисе VK Play. Об этом сообщили в компании VK. При этом запланированный ранее на 2022 год выход шутера теперь сместился на "ближайшую зиму".

"В данный момент Mudfish вносят финальные штрихи перед релизом, точная дата которого будет объявлена в ближайшее время", — приводит "Газета.ru" сообщение VK.

"Ах, лето!": Создатели Atomic Heart решили кромсать роботов под песню Пугачёвой

"Ах, лето!": Создатели Atomic Heart решили кромсать роботов под песню Пугачёвой

Купить и скачать игру Atomic Heart из VK Play смогут геймеры из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Atomic Heart — приключенческий шутер от первого лица c элементами RPG. Его автором стала российская студия Mundfish. Действие игры происходит в альтернативном СССР 50-х годов. Игроку нужно уничтожать жутких существ, созданных на грани робототехники и живого.

Авторы отечественной игры Atomic Heart посчитали, что на разработку ушло 633 600 часов

Авторы отечественной игры Atomic Heart посчитали, что на разработку ушло 633 600 часов

Ранее Лайф писал, что каждый пятый геймер в России встретил вторую половинку в видеоигре. Почти половина респондентов (49%) признались, что благодаря играм нашли хорошего друга. Ещё 38% — подобрали партнёра в команду.

Обложка ©

YouTube-канал / Atomic Heart

Иван Косицын

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