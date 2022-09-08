Новый российский шутер Atomic Heart станет эксклюзивом VK Play
Релиз игры Atomic Heart, разработкой которой занимается российская студия Mudfish, состоится только на сервисе VK Play. Об этом сообщили в компании VK. При этом запланированный ранее на 2022 год выход шутера теперь сместился на "ближайшую зиму".
"В данный момент Mudfish вносят финальные штрихи перед релизом, точная дата которого будет объявлена в ближайшее время", — приводит "Газета.ru" сообщение VK.
Купить и скачать игру Atomic Heart из VK Play смогут геймеры из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Atomic Heart — приключенческий шутер от первого лица c элементами RPG. Его автором стала российская студия Mundfish. Действие игры происходит в альтернативном СССР 50-х годов. Игроку нужно уничтожать жутких существ, созданных на грани робототехники и живого.
Ранее Лайф писал, что каждый пятый геймер в России встретил вторую половинку в видеоигре. Почти половина респондентов (49%) признались, что благодаря играм нашли хорошего друга. Ещё 38% — подобрали партнёра в команду.
YouTube-канал / Atomic Heart