В Минфине назвали две валюты, способные заменить для России доллар и евро
Замминистра финансов Моисеев считает, что доллар и евро для России могут заменить юань и дирхам
Доллар и евро для России стали токсичными валютами, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев. В интервью РБК он высказал мнение, что в процессе девалютизации банковского сектора эти деньги будут заменяться валютами дружественных стран.
Так, в качестве замены доллару и евро Моисеев назвал китайский юань и дирхам, являющийся валютой Объединённых Арабских Эмиратов, а также валют "более мелких рынков". Иностранной валюте, по его словам, для распространения в российском обороте следует обладать ликвидностью и стабильным курсом. У неё также не должно быть заградительного валютного контроля в стране-эмитенте.
Вместе с тем, заметил Моисеев, некоторые валюты не подходят из-за своей высокой волатильности. Замминистра отказался называть их, чтобы "не обижать партнёров".
А по мнению аналитика, эксперта по финансовым рынкам ФГ "Калита-финанс" Дмитрия Голубовского, валютные вклады россиян в связи с последними изменениями в экономике стали фактически рублёвыми. Он считает, что это весьма благоприятный факт, так как копить деньги лучше либо в рублях, либо в золоте.
ТАСС / Донат Сорокин