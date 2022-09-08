В Минфине назвали две валюты, способные заменить для России доллар и евро

Доллар и евро для России стали токсичными валютами, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев. В интервью РБК он высказал мнение, что в процессе девалютизации банковского сектора эти деньги будут заменяться валютами дружественных стран.

Так, в качестве замены доллару и евро Моисеев назвал китайский юань и дирхам, являющийся валютой Объединённых Арабских Эмиратов, а также валют "более мелких рынков". Иностранной валюте, по его словам, для распространения в российском обороте следует обладать ликвидностью и стабильным курсом. У неё также не должно быть заградительного валютного контроля в стране-эмитенте.

Вместе с тем, заметил Моисеев, некоторые валюты не подходят из-за своей высокой волатильности. Замминистра отказался называть их, чтобы "не обижать партнёров".