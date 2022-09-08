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8 сентября, 00:12

В Минфине назвали две валюты, способные заменить для России доллар и евро

Замминистра финансов Моисеев считает, что доллар и евро для России могут заменить юань и дирхам

Доллар и евро для России стали токсичными валютами, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев. В интервью РБК он высказал мнение, что в процессе девалютизации банковского сектора эти деньги будут заменяться валютами дружественных стран.

Так, в качестве замены доллару и евро Моисеев назвал китайский юань и дирхам, являющийся валютой Объединённых Арабских Эмиратов, а также валют "более мелких рынков". Иностранной валюте, по его словам, для распространения в российском обороте следует обладать ликвидностью и стабильным курсом. У неё также не должно быть заградительного валютного контроля в стране-эмитенте.

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Вместе с тем, заметил Моисеев, некоторые валюты не подходят из-за своей высокой волатильности. Замминистра отказался называть их, чтобы "не обижать партнёров".

А по мнению аналитика, эксперта по финансовым рынкам ФГ "Калита-финанс" Дмитрия Голубовского, валютные вклады россиян в связи с последними изменениями в экономике стали фактически рублёвыми. Он считает, что это весьма благоприятный факт, так как копить деньги лучше либо в рублях, либо в золоте.

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ТАСС / Донат Сорокин

Дмитрий Алексиевич

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