Небензя назвал заседание Совбеза ООН по Украине новой вехой в антироссийской кампании

Российский постпред при ООН Василий Небензя назвал дезинформацией и "сюжетом к фильму ужасов" обвинения в адрес Москвы со стороны американской коллеги Линды Томас-Гринфилд, которая заявила о якобы создании Россией "фильтрационных лагерей".

Дипломат из США заявляла, что Россия проводит на Украине "операции фильтрации", в ходе которых насильно вывозит украинцев. Некоторые из них, по её словам, подвергаются насилию. Тезис о "фильтрации" также повторили впоследствии британская, французский и албанский коллеги Томас-Гринфилд.

Помощница генсека ООН по правам человека Илзэ Брандс-Кехрис, выступая на заседании Совбеза организации, призвала Москву предоставить её управлению и международным наблюдателям доступ в "места, где содержатся лица, прошедшие "фильтрацию". Не приведя свидетельств, она заявила, что у управления есть подтверждения так называемой "фильтрации" гражданских лиц, а также "заслуживающих доверия" обвинений в насильной отправке в Россию и на подконтрольные ей территории детей. Брандс-Кехрис подтвердила при этом, что украинцам, оказавшимся на российской территории, предоставляется возможность вернуться домой или поехать в другую страну.

"Сегодняшнее заседание, созванное по запросу США и Албании, имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Украиной и её западными спонсорами против нашей страны. Тактика Запада, ведущего на Украине гибридную войну против России до последнего украинца, нам понятна — любым способ очернить РФ и проводимую нами специальную военную операцию", — подчеркнул Небензя, комментируя все вышеприведённые утверждения.

Дипломат заметил, что Москве вменяются в вину "некие жестокие фильтрационные мероприятия", которые российская сторона якобы осуществляет в отношении украинских граждан.

"Я бы хотел спросить нашу американскую коллегу: сюжет какого фильма ужасов она нам сегодня пересказывала? Мы такого фильма не видели. Это фильм, подготовленный украинским министерством пропаганды? По поводу так называемой фильтрации: прежде всего не очень понятно, о чем вообще идёт речь, поскольку сам термин "фильтрация" не имеет четкого определения в международном гуманитарном праве", — задался вопросом постпред.

Если речь идёт о выявлении среди желающих выехать в Россию украинцев боевиков нацбатальонов или военных, причастных к преступлениям против мирного населения, "то это нормальная практика для любой армии мира", пояснил он. А лучше других про фильтрационные мероприятия могут рассказать как раз американские коллеги, добавил Небензя, напомнив о программе высылки в Мексику десятков тысяч вынужденных переселенцев, подавших прошение о предоставлении убежища в США. Постпред указал, что мигранты содержались в нечеловеческих условиях, были лишены права на юридическое представительство их интересов и на справедливое судебное разбирательство. При этом власти США зачастую разделяли семьи, направляя детей и родителей в разные центры содержания.

Небензя сообщил, что в Россию с Украины, из ДНР и ЛНР прибыли более 3 миллионов 700 тысяч человек, них 600 тысяч — это дети. Он заявил, что никто не запрещает этим людям перемещаться или уезжать из страны. Из Украины же, по словам дипломата, люди бегут из-за страха за жизнь, спасаясь от преступного режима, который не давал им эвакуироваться и использовал их в качестве живого щита.