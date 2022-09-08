Берлускони вызвался стать посредником по Украине вместе с Меркель

Лидер партии "Вперёд, Италия", экс-премьер-министр страны Сильвио Берлускони заявил, что мог бы вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель выступить в качестве посредника для урегулирования конфликта на Украине.

"Думаю, Меркель со мной или сама может попытаться посредничать с Владимиром Путиным, с ней я бы смог предпринять попытку переубеждения", — высказался итальянский политик в эфире телеканала Rai1.

Говоря о санкциях против России, Берлускони выразил "сожаление и разочарование" из-за того, что Москва, по его мнению, укрепляет "коммунистический тоталитаризм Китая" вместо сближения с Евросоюзом. Экс-премьер Италии сказал также, что не усматривает признаков того, что Москва терпит экономические потери из-за введённых Западом рестрикций.

"Мне кажется, Россия абсолютно способна сопротивляться санкциям и потолку цен на газ", — убеждён Берлускони.