Берлускони вызвался стать посредником по Украине вместе с Меркель
Лидер партии "Вперёд, Италия", экс-премьер-министр страны Сильвио Берлускони заявил, что мог бы вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель выступить в качестве посредника для урегулирования конфликта на Украине.
"Думаю, Меркель со мной или сама может попытаться посредничать с Владимиром Путиным, с ней я бы смог предпринять попытку переубеждения", — высказался итальянский политик в эфире телеканала Rai1.
Говоря о санкциях против России, Берлускони выразил "сожаление и разочарование" из-за того, что Москва, по его мнению, укрепляет "коммунистический тоталитаризм Китая" вместо сближения с Евросоюзом. Экс-премьер Италии сказал также, что не усматривает признаков того, что Москва терпит экономические потери из-за введённых Западом рестрикций.
"Мне кажется, Россия абсолютно способна сопротивляться санкциям и потолку цен на газ", — убеждён Берлускони.
Ранее Лайф писал, что Берлускони завёл собственный аккаунт в TikTok. Примечательно, что он начал вести соцсеть, дав всем понять, что умеет посмеяться и над собой. Так, политик рассказал анекдот про себя, президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.
ТАСС / EPA / FABIO FRUSTACI