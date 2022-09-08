Неспособность Вашингтона ответить врагам лишила замглавы АНБ сна

Неготовность США к ответу на действия противников вызывает бессонницу у замглавы Агентства национальной безопасности страны Джорджа Барнса. В этом высокопоставленный американский силовик признался журналистам сам.

На конференции по кибербезопасности Billington Cybersecurity Summit Барнса спросили, что мешает ему спать по ночам. Чиновник недолго думал и ответил, что бессонницу у него вызывают стремления противников, их готовность к действию и сохраняющаяся со стороны США "неготовность отвечать".

В качестве резона, который его несколько успокаивает, Барнс заявил, что Соединённые Штаты с технологической точки зрения сохраняют преимущество над своими соперниками, включая Китай и Россию.