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7 сентября, 22:37

Неспособность Вашингтона ответить врагам лишила замглавы АНБ сна

Замглавы АНБ Барнс: Неспособность США ответить противнику на его действия мешает спать

Неготовность США к ответу на действия противников вызывает бессонницу у замглавы Агентства национальной безопасности страны Джорджа Барнса. В этом высокопоставленный американский силовик признался журналистам сам.

На конференции по кибербезопасности Billington Cybersecurity Summit Барнса спросили, что мешает ему спать по ночам. Чиновник недолго думал и ответил, что бессонницу у него вызывают стремления противников, их готовность к действию и сохраняющаяся со стороны США "неготовность отвечать".

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Белый дом не увидел проблемы в кибероперациях против России

В качестве резона, который его несколько успокаивает, Барнс заявил, что Соединённые Штаты с технологической точки зрения сохраняют преимущество над своими соперниками, включая Китай и Россию.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Майк Бейкер возмутился разговорчивости главы киберкомандования США Пола Накасоне, который в интервью телеканалу Sky News признал участие своих подчинённых в "наступательных, оборонительных и информационных" действиях в связи с украинским конфликтом. Он считает, что чиновнику не стоило публично раскрывать детали своей работы.

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ТАСС / EPA / ROBERT GHEMENT

Дмитрий Алексиевич

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