В День памяти жертв блокады Ленинграда будет заложен памятник медикам и проведён концерт

В День памяти жертв блокады Ленинграда в Северной столице заложат памятник и проведут концерты. 8 сентября исполняется 81 год со дня начала блокады города. В этот день в 15:00 в Соляном переулке, где находится Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, состоится открытие закладного камня будущего памятника. Его установят на том месте, где вскоре появится скульптурная композиция "Памяти медицинских работников блокадного Ленинграда", сообщает "Петербургский дневник".

После торжественной церемонии, в 16:00, начнётся концертная программа, посвящённая памятной для каждого жителя Санкт-Петербурга дате. На сцену выйдут народные артисты России Сергей Мигицко и Сергей Новожилов, солист Мариинского театра Григорий Чернецов, победитель телевизионного шоу "Голос" Пётр Захаров, актриса Анна Фомичёва и другие. У здания Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда также будет организована выставка военной техники времён Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

А в 19:00 в большом концертном зале "Октябрьский" состоится "Ленинградский концерт". В рамках мероприятия симфонический оркестр Филармонии для детей и молодёжи исполнят отрывок из Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, который посвятят её 80-летию. Также прозвучат фрагменты оперетт, составлявших репертуар Театра музыкальной комедии в годы блокады, фронтовые песни и современные композиции, посвящённые героическому подвигу ленинградцев.