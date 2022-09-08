Дворцовый мост в рамках Дня памяти жертв блокады Ленинграда разведут под музыку военных лет

В Санкт-Петербурге в ночь с 7 на 8 сентября в рамках звукового шоу "Поющие мосты" Дворцовый мост разведут под специальный плейлист, составленный из фрагментов музыкальных произведений военных лет. Жители и гости Северной столицы смогут услышать "Священную войну" композитора Александра Александрова, композиции "Вечер на рейде", "На безымянной высоте", "В лесу прифронтовом" и другие произведения, сообщает газета "Петербургский дневник".

Акция приурочена ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда и откроет череду памятных мероприятий, которые 8 сентября пройдут в Петербурге. А в ночь с 8 на 9 сентября на Марсовом поле состоится акция в рамках проекта "Ночь перед блокадой", главным моментом которой станет трансляция блокадной фото- и видеохроники на разведённый Троицкий мост.