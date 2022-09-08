Миссия ООН по Еленовке начнёт работу в ближайшие дни
Группа ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке в ближайшие дни отправится в Донбасс
Группа ООН по расследованию фактов обстрела СИЗО в Еленовке отправится в Донбасс в ближайшие дни. Об этом в ходе заседания Совбеза всемирной организации заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.
"В ближайшие дни в Еленовку должна отправиться миссия по установлению фактов для расследования инцидента, произошедшего 29 июля, в результате которого погибли 53 украинских военнопленных. Ещё от 75 до 130 получили ранения", — сказала Ди Карло, передаёт ТАСС.
По её словам, главу миссии Карлоса Альберто душ Сантуша Круса сопровождает опытная группа старших должностных лиц и экспертов. Также замгенсека ООН по политическим вопросам добавила, что миссия должна иметь возможность беспрепятственно выполнять свою работу и иметь "безопасный, надёжный и беспрепятственный доступ к людям, местам и доказательствам".
Напомним: ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержались пленные украинские военные. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор для того, чтобы не дать рассказать военнопленным правду в ходе допросов. 30 июля МО РФ опубликовало списки жертв и пострадавших в результате удара. Всего, по данным ведомства, 50 погибших и 73 раненых.
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