Миссия ООН по Еленовке начнёт работу в ближайшие дни

Группа ООН по расследованию фактов обстрела СИЗО в Еленовке отправится в Донбасс в ближайшие дни. Об этом в ходе заседания Совбеза всемирной организации заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

"В ближайшие дни в Еленовку должна отправиться миссия по установлению фактов для расследования инцидента, произошедшего 29 июля, в результате которого погибли 53 украинских военнопленных. Ещё от 75 до 130 получили ранения", — сказала Ди Карло, передаёт ТАСС.