Стоял в сторонке, мирно ждал: Байден снова уступил Обаме в популярности на приёме в Белом доме
Обаму в Белом доме встретили объятиями, а Байдену достались рукопожатия
Экс-президента США Барака Обаму вновь теплее приняли в Белом доме, чем нынешнего американского лидера Джо Байдена. Внимание вокруг бывшего главы государства было сосредоточено куда больше, чем вокруг действующего.
Обама с супругой прибыли в Белый дом на традиционное представление президентского портрета. РИА "Новости" пишет: после того как Байден и экс-президент США вошли в зал, Обама стал пожимать руки и обниматься с присутствующими. А между тем действующий лидер государства ограничился несколькими рукопожатиями, а затем и вовсе отправился на сцену ожидать, когда Обама завершит приветствия.
Аналогичный случай произошёл, когда Обама был в Белом доме в прошлый раз. Это случилось в апреле этого года. Тогда Байден в растерянности и в полном одиночестве ходил по сцене, пока Обаму окружили присутствующие.
ТАСС / DPA / Mike Theiler