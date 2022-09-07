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7 сентября, 20:55

Стоял в сторонке, мирно ждал: Байден снова уступил Обаме в популярности на приёме в Белом доме

Обаму в Белом доме встретили объятиями, а Байдену достались рукопожатия

Экс-президента США Барака Обаму вновь теплее приняли в Белом доме, чем нынешнего американского лидера Джо Байдена. Внимание вокруг бывшего главы государства было сосредоточено куда больше, чем вокруг действующего.

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Обама с супругой прибыли в Белый дом на традиционное представление президентского портрета. РИА "Новости" пишет: после того как Байден и экс-президент США вошли в зал, Обама стал пожимать руки и обниматься с присутствующими. А между тем действующий лидер государства ограничился несколькими рукопожатиями, а затем и вовсе отправился на сцену ожидать, когда Обама завершит приветствия.

Аналогичный случай произошёл, когда Обама был в Белом доме в прошлый раз. Это случилось в апреле этого года. Тогда Байден в растерянности и в полном одиночестве ходил по сцене, пока Обаму окружили присутствующие.

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ТАСС / DPA / Mike Theiler

Иван Косицын

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