Стоял в сторонке, мирно ждал: Байден снова уступил Обаме в популярности на приёме в Белом доме

Экс-президента США Барака Обаму вновь теплее приняли в Белом доме, чем нынешнего американского лидера Джо Байдена. Внимание вокруг бывшего главы государства было сосредоточено куда больше, чем вокруг действующего.

Обама с супругой прибыли в Белый дом на традиционное представление президентского портрета. РИА "Новости" пишет: после того как Байден и экс-президент США вошли в зал, Обама стал пожимать руки и обниматься с присутствующими. А между тем действующий лидер государства ограничился несколькими рукопожатиями, а затем и вовсе отправился на сцену ожидать, когда Обама завершит приветствия.