Французское ТВ удивилось парадоксальному результату опроса о России
BFMTV: Почти 75% французов считают санкции против России неэффективными
Более 70% жителей Франции поддерживают санкции в отношении РФ, в то же время 74% граждан республики уверены, что антироссийские ограничения неэффективны. Об этом свидетельствуют итоги опроса от Elabe, передаёт телеканал BFMTV.
"Результаты опроса несколько парадоксальны… Поддержка французами санкций против России немного ослабла, но составляет 72%, при этом 74% считают, что санкции не работают", — отметил французский телеканал.
Порядка 40% респондентов выразили мнение, что необходимо поддерживать Украину и сохранять антироссийские санкции, даже если это негативно влияет на уровень жизни французов. Ещё 32% опрошенных заявили, что поддерживают текущий курс властей Франции, но, если влияние на их повседневную жизнь будет слишком сильным, ограничения в отношении Москвы и поддержку Киева необходимо уменьшить.
Наибольший прирост — 8% — наблюдается среди той группы населения Франции, которая считает, что покупательная способность людей более важна, чем поддержка Украины и антироссийские санкции. Эту позицию разделяют 27% опрошенных.
Ранее сообщалось, что, несмотря на все обещания и попытки лишить Россию значительной части доходов от экспорта, Евросоюз и США не только продолжают закупать у нашей страны алюминий и никель, но и даже увеличили объёмы закупок. Агентство Reuters со ссылкой на статистическую базу данных ООН UN Comtrade сообщило, что в период с марта по июнь текущего года импорт никеля и алюминия из РФ вырос на 70%, а общая сумма закупленных за это время металлов составила почти два миллиарда долларов.
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