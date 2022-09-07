Французское ТВ удивилось парадоксальному результату опроса о России

Более 70% жителей Франции поддерживают санкции в отношении РФ, в то же время 74% граждан республики уверены, что антироссийские ограничения неэффективны. Об этом свидетельствуют итоги опроса от Elabe, передаёт телеканал BFMTV.

"Результаты опроса несколько парадоксальны… Поддержка французами санкций против России немного ослабла, но составляет 72%, при этом 74% считают, что санкции не работают", — отметил французский телеканал.

Порядка 40% респондентов выразили мнение, что необходимо поддерживать Украину и сохранять антироссийские санкции, даже если это негативно влияет на уровень жизни французов. Ещё 32% опрошенных заявили, что поддерживают текущий курс властей Франции, но, если влияние на их повседневную жизнь будет слишком сильным, ограничения в отношении Москвы и поддержку Киева необходимо уменьшить.

Наибольший прирост — 8% — наблюдается среди той группы населения Франции, которая считает, что покупательная способность людей более важна, чем поддержка Украины и антироссийские санкции. Эту позицию разделяют 27% опрошенных.