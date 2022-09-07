НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 сентября, 20:55

Не смог повторить подвига Хачанова: Рублёв потерпел поражение в четвертьфинале US Open

Американец Тиафу победил Рублёва и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл Фрэнсису Тиафу из США в четвертьфинале US Open со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6. Последний в нынешнем сезоне турнир Большого шлема проходит в Нью-Йорке.

Встреча Рублёва и Тиафу продолжалась 2 часа 39 минут. За это время наш спортсмен исполнил 14 эйсов и допустил одну двойную ошибку. Он не смог сделать ни одного брейка, отдав сопернику одну свою подачу в третьем сете.

Кирьос сломал две ракетки на корте после поражения от Хачанова в четвертьфинале US Open

Кирьос сломал две ракетки на корте после поражения от Хачанова в четвертьфинале US Open

Следующим соперником Тиафу будет победитель матча между испанцем Карлосом Алькарасом и Янником Синнером из Италии. Полуфинальная встреча состоится в пятницу, 9 сентября.

Единственным представителем России в турнирной сетке остался Карен Хачанов, накануне одолевший австралийца Ника Кирьоса. В полуфинале он сыграет с Каспером Руудом из Норвегии.

Обложка ©

US Open

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров