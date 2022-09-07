Не смог повторить подвига Хачанова: Рублёв потерпел поражение в четвертьфинале US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл Фрэнсису Тиафу из США в четвертьфинале US Open со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6. Последний в нынешнем сезоне турнир Большого шлема проходит в Нью-Йорке.

Встреча Рублёва и Тиафу продолжалась 2 часа 39 минут. За это время наш спортсмен исполнил 14 эйсов и допустил одну двойную ошибку. Он не смог сделать ни одного брейка, отдав сопернику одну свою подачу в третьем сете.

Следующим соперником Тиафу будет победитель матча между испанцем Карлосом Алькарасом и Янником Синнером из Италии. Полуфинальная встреча состоится в пятницу, 9 сентября.