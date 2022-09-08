Ялтинцы устроили стихийный митинг из-за решения МВД отпустить убийцу

Жители Ялты собрались возле здания местного МВД: они утверждают, что полицейские отпустили одного из подозреваемых в жестоком убийстве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Возмущённые люди у здания полиции в Ялте. Видео © VK / Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП

В городе в ночь на 7 сентября убили мужчину. Погибшего, по предварительным данным, зовут Сергей С. По словам местных, его сначала жестоко избили, а потом нанесли 36 ножевых ранений. Стражи порядка задержали двоих подозреваемых, однако через некоторое время одного отпустили, потому что он проходил по делу как свидетель. Горожан это возмутило, и они собрались возле отделения полиции.

При этом ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю уже потребовало передать им уголовное дело о гибели мужчины. По данным следствия, трое мужчин выпивали, после чего между ними произошёл конфликт. Погибшему нанесли множественные удары ножом. Опасаясь смерти товарища, двое мужчин отвезли его к больнице, а затем скрылись. Потерпевший от полученных ранений скончался.

После этой трагедии правоохранители завели уголовное дело, все фигуранты дела задержаны. А мужчина, из-за которого возмущённые граждане вышли на улицу, находится на допросе.