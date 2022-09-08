НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 сентября, 21:34

Ялтинцы устроили стихийный митинг из-за решения МВД отпустить убийцу

Возмущённые жители Ялты собрались у полиции после убийства мужчины

Жители Ялты собрались возле здания местного МВД: они утверждают, что полицейские отпустили одного из подозреваемых в жестоком убийстве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Возмущённые люди у здания полиции в Ялте. Видео © VK / Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП

В городе в ночь на 7 сентября убили мужчину. Погибшего, по предварительным данным, зовут Сергей С. По словам местных, его сначала жестоко избили, а потом нанесли 36 ножевых ранений. Стражи порядка задержали двоих подозреваемых, однако через некоторое время одного отпустили, потому что он проходил по делу как свидетель. Горожан это возмутило, и они собрались возле отделения полиции.

Двое на одного: В Москве драка переросла в поножовщину на глазах у прохожих

Двое на одного: В Москве драка переросла в поножовщину на глазах у прохожих

При этом ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю уже потребовало передать им уголовное дело о гибели мужчины. По данным следствия, трое мужчин выпивали, после чего между ними произошёл конфликт. Погибшему нанесли множественные удары ножом. Опасаясь смерти товарища, двое мужчин отвезли его к больнице, а затем скрылись. Потерпевший от полученных ранений скончался.

После этой трагедии правоохранители завели уголовное дело, все фигуранты дела задержаны. А мужчина, из-за которого возмущённые граждане вышли на улицу, находится на допросе.

Как ранее писал Лайф, под Екатеринбургом неизвестный напал на школьницу и изрезал её ножом. Девочка 2005 года рождения возвращалась из школы домой. Состояние ребёнка на момент госпитализации оценили как тяжёлое.

Известного бегуна застрелили после драки на парковке

Известного бегуна застрелили после драки на парковке

Обложка ©

VK / Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров