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7 сентября, 21:22

Москва требует срочно обсудить в ООН поставки вооружений Киеву

Россия затребовала в Совбезе ООН обсуждение поставок Украине западных вооружений

Россия на 8 сентября запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по проблеме поставок Киеву западных вооружений. Об этом сообщил российский постпред Василий Небензя.

"Предлагаем завтра обсудить настоящую угрозу международному миру и безопасности, порождённую поставками иностранными государствами вооружений и продукции военного назначения на Украину", сказал Небензя на текущем заседании Совбеза.

Россия хотела бы видеть в качестве докладчика заместителя генсека всемирной организации по разоружению Идзуми Накамицу. Также российская сторона хочет услышать "представителей гражданского общества", сказал Небензя.

США предрекли катастрофу из-за решения по Украине

США предрекли катастрофу из-за решения по Украине

Ранее бригадный генерал ВС США Марк Киммитт предположил, что для ВСУ может оказаться катастрофой сокращение поставок передовых систем вооружения. Он высказал мнение, что появление в одном из последних пакетов западной помощи 105-миллиметровых гаубиц и артиллерийских боеприпасов меньшего калибра говорит о проблемах с запасами у НАТО передового оружия.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Дмитрий Алексиевич

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