Москва требует срочно обсудить в ООН поставки вооружений Киеву
Россия затребовала в Совбезе ООН обсуждение поставок Украине западных вооружений
Россия на 8 сентября запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по проблеме поставок Киеву западных вооружений. Об этом сообщил российский постпред Василий Небензя.
"Предлагаем завтра обсудить настоящую угрозу международному миру и безопасности, порождённую поставками иностранными государствами вооружений и продукции военного назначения на Украину", — сказал Небензя на текущем заседании Совбеза.
Россия хотела бы видеть в качестве докладчика заместителя генсека всемирной организации по разоружению Идзуми Накамицу. Также российская сторона хочет услышать "представителей гражданского общества", сказал Небензя.
Ранее бригадный генерал ВС США Марк Киммитт предположил, что для ВСУ может оказаться катастрофой сокращение поставок передовых систем вооружения. Он высказал мнение, что появление в одном из последних пакетов западной помощи 105-миллиметровых гаубиц и артиллерийских боеприпасов меньшего калибра говорит о проблемах с запасами у НАТО передового оружия.
ТАСС / Валерий Шарифулин