Москва требует срочно обсудить в ООН поставки вооружений Киеву

Россия на 8 сентября запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по проблеме поставок Киеву западных вооружений. Об этом сообщил российский постпред Василий Небензя.

"Предлагаем завтра обсудить настоящую угрозу международному миру и безопасности, порождённую поставками иностранными государствами вооружений и продукции военного назначения на Украину", — сказал Небензя на текущем заседании Совбеза.

Россия хотела бы видеть в качестве докладчика заместителя генсека всемирной организации по разоружению Идзуми Накамицу. Также российская сторона хочет услышать "представителей гражданского общества", сказал Небензя.