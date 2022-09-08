Ни капли не смешно: В Британии из-за конфликта на Украине почти не осталось клоунов

Великобритания из-за эскалации украинского конфликта сталкивается с нехваткой цирковых артистов, об этом сообщает Daily Star. МВД страны настолько сконцентрировано на работе с украинскими беженцами, что не успевает обработать заявки иностранных артистов, пишет издание.

Цирки королевства испытывают острый дефицит хороших артистов, в том числе и клоунов, но из-за проблем МИД с беженцами с Украины не могут вовремя привезти зарубежных артистов. В цирковой ассоциации Великобритании уже допускают, что подобная ситуация негативно скажется на всей отрасли.

В Министерстве внутренних дел между тем подтверждают, что украинские беженцы на текущий момент имеют высший приоритет, и потому заявки на студенческие и рабочие визы обрабатываются существенно дольше. По информации Daily Star, ожидание обработки заявки на визу для зарубежных артистов занимает до четырёх месяцев.