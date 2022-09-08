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7 сентября, 22:07

Ни капли не смешно: В Британии из-за конфликта на Украине почти не осталось клоунов

Daily Star: Украинский кризис вызвал дефицит клоунов в Великобритании

Великобритания из-за эскалации украинского конфликта сталкивается с нехваткой цирковых артистов, об этом сообщает Daily Star. МВД страны настолько сконцентрировано на работе с украинскими беженцами, что не успевает обработать заявки иностранных артистов, пишет издание.

Цирки королевства испытывают острый дефицит хороших артистов, в том числе и клоунов, но из-за проблем МИД с беженцами с Украины не могут вовремя привезти зарубежных артистов. В цирковой ассоциации Великобритании уже допускают, что подобная ситуация негативно скажется на всей отрасли.

В Министерстве внутренних дел между тем подтверждают, что украинские беженцы на текущий момент имеют высший приоритет, и потому заявки на студенческие и рабочие визы обрабатываются существенно дольше. По информации Daily Star, ожидание обработки заявки на визу для зарубежных артистов занимает до четырёх месяцев.

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Напомним: в Великобритании, по данным The Guardian, десятки тысяч украинских беженцев могут остаться без крыши над головой. Как передаёт издание, дело в том, что программа "Дома для Украины", которая помогает пристраивать беженцев во временное жильё в Британии, рискует закрыться из-за кризиса.

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ТАСС / EPA / WILL OLIVER

Дмитрий Алексиевич

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