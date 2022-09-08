Власти Греции предупредили НАТО об угрозе нового конфликта в Европе

Глава МИД Греции Никос Дендиас направил письма главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, в них он предупреждает об угрозе серьёзного конфликта с Турцией.

Как сообщает РИА "Новости", греческий министр в письме делает акцент на последней серии "подстрекательских заявлений", которые исходили от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент Турции, в частности, предупреждал, что за "оккупацию острова в Эгейском море" Греция заплатит высокую цену. Дендиас в письмах сетует, что эти заявления Эрдогана "говорят сами за себя и оскорбляют Грецию и греческий народ".

"Их откровенно угрожающий характер и тон более чем очевидны, что развеивает любые сомнения в их цели, а также любые утверждения о том, что они предназначены исключительно для внутренних целей в связи с предстоящими выборами в стране", — пишет греческий чиновник.

Подобные заявления, по мнению Дендиаса, порождают межнациональную рознь и презрение к соседям, отчего перспективы сближения обоих государств становятся ещё более гипотетическими.