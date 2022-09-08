"Рен-ТВ" стал первым по просмотрам в воскресном утреннем блоке

Телеканал "Рен-ТВ" стал лидером по просмотрам в воскресном утреннем блоке среди всех федеральных каналов. По данным сервиса Mediascope, с 07:00 до 11:25 4 сентября доля просмотров программного блока в целевой аудитории канала составила 7%, а в мужской аудитории возрастом от 25 до 54 лет — 9,7%.

С 4 сентября в рамках юбилейного, 25-го, телесезона "Рен-ТВ" изменил телепрограмму, и в утренний блок вошли передачи собственного производства. Среди них: "С бодрым утром!", "Знаете ли вы, что?", "Наука и техника", "Самая народная программа" и выпуск новостей.