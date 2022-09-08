Полянский: Лица западных партнеров показывают, как порадовал их российский сюрприз

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский иронично заявил, что дипломаты Запада в Совбезе организации "обрадовались" тому, что Россия затребовала заседание по вопросу поставок вооружения Украине.

Как напомнил Полянский, российский постпред при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва запросила до конца недели, а желательно уже 8 сентября, заседание СБ по вопросу "угроз миру и безопасности", которые создают поставки Киеву западными странами оружия и боеприпасов.

"Пора нашим коллегам обсуждать реальные проблемы, а не сегодняшнюю высосанную из пальца "фильтрацию". По лицам было видно, что наш сюрприз их порадовал", — иронично прокомментировал ситуацию дипломат в своём канале в Telegram.