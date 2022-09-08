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8 сентября, 00:38

Зоопарк в Британии готовится усыпить животных из-за цен на электроэнергию

Владелец океанариума в Британии допустил эвтаназию для животных из-за энергокризиса

Бизнесмен Филип Миллер, владеющий океанариумом Sealife в городе Саутенд-он-Си на востоке Англии, заявил, что может быть вынужден усыпить животных из-за невозможности содержать их в связи с рекордно высокими ценами на электроэнергию. Об этом предприниматель рассказал в интервью телеканалу ITV.

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"Все эти животные должны находиться в тепле или в холоде или и то, и другое 24 часа в сутки семь дней в неделю. И их необходимо кормить, поэтому приходится оплачивать большие счета. Их всех придётся подвергнуть эвтаназии, или же нам надо найти им другой дом. Но в других зоопарках, я думаю, похожая ситуация", — сказал Миллер в беседе с каналом.

По его данным, рекордный рост стоимости электроэнергии довёл до того, что содержание животных стало обходиться ему в 750 тысяч фунтов стерлингов в год.

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Как уже писал Лайф, с начала октября цены на электроэнергию в Великобритании вырастут на 80% и тем самым достигнут рекордной годовой суммы — 3549 фунтов, или 4,2 тысячи долларов. В то же время британские СМИ отмечают, что избранная премьер-министром Соединённого Королевства Лиз Трасс в ходе предстоящего выступления в парламенте предложит заморозить тарифы на электроэнергию для домохозяйств и предприятий на уровне 2,5 тысячи фунтов (2,9 тысячи долларов) до 2024 года.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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