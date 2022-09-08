Зоопарк в Британии готовится усыпить животных из-за цен на электроэнергию

Бизнесмен Филип Миллер, владеющий океанариумом Sealife в городе Саутенд-он-Си на востоке Англии, заявил, что может быть вынужден усыпить животных из-за невозможности содержать их в связи с рекордно высокими ценами на электроэнергию. Об этом предприниматель рассказал в интервью телеканалу ITV.

"Все эти животные должны находиться в тепле или в холоде или и то, и другое 24 часа в сутки семь дней в неделю. И их необходимо кормить, поэтому приходится оплачивать большие счета. Их всех придётся подвергнуть эвтаназии, или же нам надо найти им другой дом. Но в других зоопарках, я думаю, похожая ситуация", — сказал Миллер в беседе с каналом.

По его данным, рекордный рост стоимости электроэнергии довёл до того, что содержание животных стало обходиться ему в 750 тысяч фунтов стерлингов в год.