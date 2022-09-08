После тайфуна в Приморье без света остаётся более 10 тысяч жителей

Более 40 населённых пунктов в Приморье оставил без электричества прошедший тайфун — как поясняет пресс-служба регионального правительства, это более десяти тысяч потребителей.

По словам заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, напряжения нет на 167 подстанциях в Лазовском, Партизанском, Ольгинском, Находкинском, Тернейском, Чугуевском округах. Устранением аварии занимаются 28 бригад.

В правительстве посетовали, что быстро провести ремонт невозможно из-за большой воды и отсутствия подъездов к местам аварий. В девятнадцати населённых пунктах десяти муниципальных образований подтоплено 186 домов, повреждено 26 мостов. На 37 участках автомобильных дорог наблюдаются переливы, а 33 населённых пункта отрезаны от дорожного сообщения.