Эксперт назвал страны, которые крепкий доллар способен погубить

Импортёрам сырья придётся хуже всем от укрепления доллара на мировом валютном рынке, которое и без того представляет риск для многих стран. Об этом заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В беседе с агентством "Прайм" он пояснил, что большинство сырьевых товаров выражено в долларах — укрепление валюты США таким образом делает сырьевые товары дороже для всех стран, кроме самих Соединённых Штатов.

Этот фактор, по словам Васильева, способен усугубить проблему инфляции в странах Африки и Латинской Америк, которые закупают большие объёмы топлива и продовольствия. Страны с развивающимся рынком, такие как Индия и Таиланд, тоже окажутся под ударом. А рост долларовых процентных ставок ухудшит положение стран с высоким уровнем долга — к таким эксперт отнёс Турцию и ЮАР.

Васильев отдельно отметил, что Россия является экспортёром сырья и обладает низким уровнем долга, поэтому в группу риска не входит.