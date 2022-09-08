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8 сентября, 01:13

Эксперт назвал страны, которые крепкий доллар способен погубить

Аналитик Васильев: укрепление доллара сильнее всего ударит по импортёрам сырья

Импортёрам сырья придётся хуже всем от укрепления доллара на мировом валютном рынке, которое и без того представляет риск для многих стран. Об этом заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В беседе с агентством "Прайм" он пояснил, что большинство сырьевых товаров выражено в долларах — укрепление валюты США таким образом делает сырьевые товары дороже для всех стран, кроме самих Соединённых Штатов.

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Этот фактор, по словам Васильева, способен усугубить проблему инфляции в странах Африки и Латинской Америк, которые закупают большие объёмы топлива и продовольствия. Страны с развивающимся рынком, такие как Индия и Таиланд, тоже окажутся под ударом. А рост долларовых процентных ставок ухудшит положение стран с высоким уровнем долга — к таким эксперт отнёс Турцию и ЮАР.

Васильев отдельно отметил, что Россия является экспортёром сырья и обладает низким уровнем долга, поэтому в группу риска не входит.

Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев назвал токсичными валютами для России доллар и евро — он высказал мнение, что в процессе девалютизации банковского сектора эти деньги будут заменяться валютами дружественных стран.

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ТАСС / Донат Сорокин

Дмитрий Алексиевич

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