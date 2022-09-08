Суд заморозил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG до января 2023 года

Официальный торговый бюллетень Швейцарии сообщает, что процедура банкротства оператора трубопровода "Северный поток – 2" компании Nord Stream 2 AG приостановлена на четыре месяца. Как сообщается на сайте бюллетеня, суд в Цуге продлил компании мораторий на выплату кредитов ещё на четыре месяца — с 10 сентября 2022 года по 10 января 2023 года.

В мае текущего года суд кантона Цуг уже приостанавливал процедуру банкротства Nord Stream 2 AG до сентября. Таким образом, была удовлетворена просьба компании. Временный мораторий на выплату кредитов был также продлён на четыре месяца — с 10 мая по 10 сентября 2022 года. В качестве временного административного управляющего на тот момент была назначена компания Transliq AG.