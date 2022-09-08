Задержаны все участники смертельной поножовщины в Ялте
В Ялте задержаны все участники резонансного убийства мужчины
В Ялте задержаны двое подозреваемых в нанесении ножевых ранений мужчине, после которых тот умер в больнице. Материалы уголовного дела переданы в следственные органы, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
"В Ялте полицейские задержали двух подозреваемых в нанесении ножевых ранений гражданину. В связи с тем, что пострадавший от полученных ранений скончался в медицинском учреждении, материалы уголовного дела переданы для переквалификации и дальнейшего расследования в следственные органы", — указали в ведомстве.
Трагедия случилась 6 сентября. Потерпевший был доставлен в городскую больницу в тяжелом состоянии с множественными резаными ранами. Привезли его двое мужчин, после чего скрылись. Полицией была установлена их машина, а после и мужчины были задержаны. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия").
В ходе следственных действий один из мужчин полностью признал вину, пояснив, что второй задержанный присутствовал при конфликте, однако не участвовал в нём. Личность гражданина была установлена, он был опрошен и отпущен — однако, этот поворот привёл к недовольству горожан. Глава городской администрации Ялты Янина Павленко заявила, что местные жители собрались в районе управления МВД, требуя объективного расследования убийства.
"Уверяю всех — дело находится на особом контроле правоохранительных органов и руководства Крыма. Виновные понесут наказание", — пообещала она в телеграм-канале.
В МВД подчёркивают, что очевидцы представили правоохранительным органам доказательства причастности второго мужчины к преступлению, после чего он был оперативно задержан. А в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю сообщили о принятии уголовного дела к производству. Следователями действия квалифицированы как убийство, подчеркнули в ведомстве. Здесь уточили, что конфликт произошёл между тремя жителями Ялты, в ходе которого одному из них нанесли множественные удары ножом.
"Испугавшись ответственности, мужчины предприняли попытку оказать помощь потерпевшему, доставив его в медицинское учреждение, после чего скрылись. В дальнейшем потерпевший от полученных ранений скончался", — рассказали в следственном управлении.
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ТАСС / Валерий Шарифулин