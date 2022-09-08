"Читает — не значит понимает": Американцы в комментариях уничтожили Карин Жан-Пьер за конфуз с "Северным потоком"

Читатели New York Post высмеяли оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, касающуюся трубопровода "Северный поток". Днём ранее на брифинге она назвала его "Nordstrom" — сеть американских магазинов люксовой одежды.

"Ещё одно доказательство, что она понятия не имеет, о чём говорит", — язвительно высказался один из пользователей сайта.

"То, что она читает свои заметки, ещё не значит, что она понимает, что там написано", — злословит в ответ ему другой.

"Ничего не знает о реальном мире, в котором живёт, как будто только что проснулась", — гласит ещё один комментарий.

"Эффект Даннинга — Крюгера — это метакогнитивное искажение, при котором люди склонны переоценивать свои способности или знания. Я же называю это эффектом Байдена — Пелоси", — саркастически шутит следующий читатель.

"Зачем нам это? Зачем нам эти пресс-конференции в Белом доме? Там только лгут и запутывают. На вопросы не отвечают, просто перенаправляют на какой-то другой комментарий, иногда совершенно не относящийся к делу", — задаётся недоумённым вопросом следующий американец.