"Читает — не значит понимает": Американцы в комментариях уничтожили Карин Жан-Пьер за конфуз с "Северным потоком"
Читатели NYP высмеяли Карин Жан-Пьер за ошибку в названии "Северного потока"
Читатели New York Post высмеяли оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, касающуюся трубопровода "Северный поток". Днём ранее на брифинге она назвала его "Nordstrom" — сеть американских магазинов люксовой одежды.
"Ещё одно доказательство, что она понятия не имеет, о чём говорит", — язвительно высказался один из пользователей сайта.
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"То, что она читает свои заметки, ещё не значит, что она понимает, что там написано", — злословит в ответ ему другой.
"Ничего не знает о реальном мире, в котором живёт, как будто только что проснулась", — гласит ещё один комментарий.
"Эффект Даннинга — Крюгера — это метакогнитивное искажение, при котором люди склонны переоценивать свои способности или знания. Я же называю это эффектом Байдена — Пелоси", — саркастически шутит следующий читатель.
"Зачем нам это? Зачем нам эти пресс-конференции в Белом доме? Там только лгут и запутывают. На вопросы не отвечают, просто перенаправляют на какой-то другой комментарий, иногда совершенно не относящийся к делу", — задаётся недоумённым вопросом следующий американец.
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А ранее, как уже рассказывал Лайф, Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос об участии Бразилии в Саммите Америк, вдруг упомянула Венесуэлу. Вероятно, она не поняла, что перепутала две эти страны.
ТАСС / EPA / Susan Walsh