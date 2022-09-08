Киев переоборудует мирную больницу под военный госпиталь на 200 коек

Киевские власти в Запорожье начали переоснащать городскую больницу в военный госпиталь, это происходит на фоне провала попыток наступления ВСУ. Такую информацию агентству РИА "Новости" привели российские силовики, узнавшие её от своих источников среди украинских военных.

"По сведениям, полученным от наших источников в ВСУ, в Запорожье в срочном порядке переоборудуют горбольницу в военный госпиталь на 200 коек", — цитирует агентство сообщение своего собеседника.

Собеседник СМИ также утвердительно ответил на уточняющий вопрос, есть ли в этом связь между провалом попыток наступления ВСУ на южном направлении и ростом числа потерь.