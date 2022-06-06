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Опубликовано 6 июня 2022, 19:10

Бойцы ВСУ оборудовали огневые точки в больницах Харькова и Николаева

Минобороны РФ: ВСУ оборудовали огневые точки в больницах Харькова и Николаева

Вооружённые силы Украины и бойцы нацбатальонов оборудовали огневые точки и склады боеприпасов в больницах Харькова, Николаева и Крамоторска. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Харькове в корпусах дорожной клинической больницы (ул. Игоря Муратова), городской больницы № 25 (Александровский проспект), эндокринологической клиники Института эндокринной патологии (ул. Гуревича) и детской поликлиники № 23 (ул. Метростроителей) военнослужащими ВСУ и подразделениями территориальной обороны оборудованы огневые точки и склады боеприпасов", — сказал он в ходе вечернего брифинга.

В Николаеве в зданиях медицинского центра по улице Пограничной и больницы на улице Флотской ВСУ оборудовали огневые позиции, а на прилегающей территории разместили артиллерию и РСЗО. Также, по данным генерал-полковника, ВСУ в здании больницы № 2 в Краматорске разместили опорный пункт и склад боеприпасов, при этом заминировав подходы к медучреждению. В здании больницы населённого пункта Угроеды оборудовали ещё один опорный пункт и разместили на её территории РСЗО и артиллерийские орудия.

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"Эти и другие подобные факты грубых нарушений норм международного гуманитарного права, несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения", — подчеркнул Мизинцев.

Как сообщал Лайф, ранее президент Украины Владимир Зеленский спустя полмесяца признал сдачу в плен двух с половиной тысяч военных с "Азовстали". По его словам, вопросом обмена занимается Главное управление разведки.

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Getty Images / Nina Liashonok / Ukrinform / Future Publishing

Наталья Исакова
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