Вооружённые силы Украины и бойцы нацбатальонов оборудовали огневые точки и склады боеприпасов в больницах Харькова, Николаева и Крамоторска. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Харькове в корпусах дорожной клинической больницы (ул. Игоря Муратова), городской больницы № 25 (Александровский проспект), эндокринологической клиники Института эндокринной патологии (ул. Гуревича) и детской поликлиники № 23 (ул. Метростроителей) военнослужащими ВСУ и подразделениями территориальной обороны оборудованы огневые точки и склады боеприпасов", — сказал он в ходе вечернего брифинга.

В Николаеве в зданиях медицинского центра по улице Пограничной и больницы на улице Флотской ВСУ оборудовали огневые позиции, а на прилегающей территории разместили артиллерию и РСЗО. Также, по данным генерал-полковника, ВСУ в здании больницы № 2 в Краматорске разместили опорный пункт и склад боеприпасов, при этом заминировав подходы к медучреждению. В здании больницы населённого пункта Угроеды оборудовали ещё один опорный пункт и разместили на её территории РСЗО и артиллерийские орудия.

"Эти и другие подобные факты грубых нарушений норм международного гуманитарного права, несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения", — подчеркнул Мизинцев.