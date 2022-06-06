Небензя: Никаких доказательств обвинений в адрес военных РФ о насилии приведено не было

Уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова, уволенная Верховной радой, врала всему миру о якобы совершаемых российскими военнослужащими сексуальных преступлениях. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

"[Людмила Денисова] была уволена украинским режимом с интересной формулировкой: непонятная концентрация на многочисленных деталях сексуальных преступлений и изнасилованиях детей на оккупированных территориях, которые не могли быть подтверждены доказательствами. Украинская омбудсмен бездоказательно врала всему миру всё это время, что оказалось шокирующим даже для киевских властей", — сказал Небензя.

Он добавил, что никаких доказательств обвинений российских военных в насилии приведено не было. Небензя подчеркнул, что "раскручивание" нападок в совершении солдатами РФ подобных преступлений с самого начала "Операции Z" на Украине стало "излюбленным приёмом киевского режима и западных коллег". Постпред РФ при ООН напомнил, что в украинских и западных СМИ российских военнослужащих "неоднократно обвиняли в секс-насилии, ссылаясь при этом на некие сообщения, содержащие якобы достоверные данные".