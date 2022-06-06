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Опубликовано 6 июня 2022, 18:15

Небензя: Никаких доказательств обвинений в адрес военных РФ о насилии приведено не было

Небензя заявил о лжи украинского омбудсмена по поводу насилия со стороны военных РФ

Уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова, уволенная Верховной радой, врала всему миру о якобы совершаемых российскими военнослужащими сексуальных преступлениях. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

"[Людмила Денисова] была уволена украинским режимом с интересной формулировкой: непонятная концентрация на многочисленных деталях сексуальных преступлений и изнасилованиях детей на оккупированных территориях, которые не могли быть подтверждены доказательствами. Украинская омбудсмен бездоказательно врала всему миру всё это время, что оказалось шокирующим даже для киевских властей", — сказал Небензя.

Он добавил, что никаких доказательств обвинений российских военных в насилии приведено не было. Небензя подчеркнул, что "раскручивание" нападок в совершении солдатами РФ подобных преступлений с самого начала "Операции Z" на Украине стало "излюбленным приёмом киевского режима и западных коллег". Постпред РФ при ООН напомнил, что в украинских и западных СМИ российских военнослужащих "неоднократно обвиняли в секс-насилии, ссылаясь при этом на некие сообщения, содержащие якобы достоверные данные".

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Ранее Лайф писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала извинений за "кровавые" фейки от украинского омбудсмена. Она назвала Денисову "сексуально озабоченным провокатором", исходя из кровавых подробностей, которые рассыпала украинский омбудсмен. Западные журналисты при ней работали пропагандистами, считает российский дипломат.

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ТАСС / AP Photo / Seth Wenig

Никита Осипов
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