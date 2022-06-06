Пушилин: Святогорск практически освобождён, идёт зачистка

Народная милиция ДНР практически полностью взяла под контроль город Святогорск. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

"Святогорск практически освобождён, проходит зачистка", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

При этом, по словам Пушилина, украинские силовики заняли определённую высоту на территории города, но военные ДНР "понимают, что с этим делать".