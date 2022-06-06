ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 июня 2022, 17:51

Пушилин: Святогорск практически освобождён, идёт зачистка

Народная милиция ДНР практически полностью взяла под контроль город Святогорск. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

"Святогорск практически освобождён, проходит зачистка", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Зеленский спустя полмесяца признал сдачу в плен 2,5 тысячи военных с "Азовстали"
Зеленский спустя полмесяца признал сдачу в плен 2,5 тысячи военных с "Азовстали"

При этом, по словам Пушилина, украинские силовики заняли определённую высоту на территории города, но военные ДНР "понимают, что с этим делать".

А ранее Лайф сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал доказательства контроля ВС РФ над Северодонецком. В своём телеграм-канале он опубликовал ролик, на котором его помощник по силовому блоку Апти Алаудинов передвигается по городу на автомобиле с номерами "Ахмат" 95-го региона.

BannerImage

Telegram / Пушилин

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Денис Пушилин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar