Пушилин: Святогорск практически освобождён, идёт зачистка
Народная милиция ДНР практически полностью взяла под контроль город Святогорск. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.
"Святогорск практически освобождён, проходит зачистка", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
При этом, по словам Пушилина, украинские силовики заняли определённую высоту на территории города, но военные ДНР "понимают, что с этим делать".
А ранее Лайф сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал доказательства контроля ВС РФ над Северодонецком. В своём телеграм-канале он опубликовал ролик, на котором его помощник по силовому блоку Апти Алаудинов передвигается по городу на автомобиле с номерами "Ахмат" 95-го региона.
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