В России выявили более 50 тысяч случаев коронавируса за сутки

В России за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 50 618 пациентов. Статистику публикует федеральный оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

За это же время врачи поставили на ноги 50 293 инфицированных. Ещё 93 пациента скончались от последствий ковида.