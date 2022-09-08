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8 сентября, 08:06

В России выявили более 50 тысяч случаев коронавируса за сутки

В России за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 50 618 пациентов. Статистику публикует федеральный оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

За это же время врачи поставили на ноги 50 293 инфицированных. Ещё 93 пациента скончались от последствий ковида.

"Ищет себе место": Попова оценила шансы на полное исчезновение ковида

"Ищет себе место": Попова оценила шансы на полное исчезновение ковида

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что ситуация с ковидом в стране не требует дополнительных ограничительных мер, хотя картина складывается несколько специфичная. Из одних регионов новая волна заболеваемости уже уходит, в других ещё в силе.

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Андрей Бражников
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