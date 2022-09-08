В России выявили более 50 тысяч случаев коронавируса за сутки
В России за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 50 618 пациентов. Статистику публикует федеральный оперативный штаб по борьбе с эпидемией.
За это же время врачи поставили на ноги 50 293 инфицированных. Ещё 93 пациента скончались от последствий ковида.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что ситуация с ковидом в стране не требует дополнительных ограничительных мер, хотя картина складывается несколько специфичная. Из одних регионов новая волна заболеваемости уже уходит, в других ещё в силе.
Обложка ©
Shutterstock