Врач предостерегла от добавления сахара в чай, предупредив о его вреде для организма
Диетолог Русакова предупредила о вреде чая с сахаром
Татьяна Русакова, диетолог и член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, рассказала об опасности злоупотребления сладким чаем, пишет "Москва 24". Так, по словам специалиста, злоупотребление таким питьём может привести к возникновению у человека диабета. Всё дело в растворённом сахаре, который попадает в организм слишком быстро.
"Добавленный сахар, как по мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), так и отечественной диетологии, вреден для здоровья, так как несёт лишние пустые калории. И вообще необходимости в приёме сладких напитков человеческий организм, как правило, не испытывает", — отметила врач.
Русакова добавила, что если человек страдает от снижения глюкозы в крови, то лучше употреблять чай вообще без сахара. Также не стоит употреблять такой напиток тем, у кого есть проблемы с лишним весом.
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