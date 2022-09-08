Более 40% родителей в России имеют замечания к школьному питанию

Более 40% родителей в России недовольны качеством питания детей в школах, чаще всего замечания касаются вкуса еды и размера порций. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые привёл руководитель бюро расследований Народного фронта Валерий Алексеев на пресс-конференции в ТАСС.

Всего в исследовании приняли участие 74 349 человек. Из них 13% выразили недовольство, а 28% респондентов заявили, что имеют замечания. Более половины отметили претензии ко вкусу еды, треть — температуре, а также свежести продуктов и плохой организации питания.

"У 41% есть либо замечания, либо они недовольны. И с точки зрения замечаний самые популярные — что блюда невкусные, еда холодная, маленькие порции", — объяснил он.

Алексеев уточнил, что на фоне данных из других учебных учреждений именно в школах полностью довольны условиями питания детей 59% родителей. При этом, по данным на 2019 год, до введения бесплатного питания в младших классах, полностью довольных было чуть более 30% опрошенных.