Более 40% родителей в России имеют замечания к школьному питанию
Более 40% родителей в России недовольны качеством питания детей в школах, чаще всего замечания касаются вкуса еды и размера порций. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые привёл руководитель бюро расследований Народного фронта Валерий Алексеев на пресс-конференции в ТАСС.
Всего в исследовании приняли участие 74 349 человек. Из них 13% выразили недовольство, а 28% респондентов заявили, что имеют замечания. Более половины отметили претензии ко вкусу еды, треть — температуре, а также свежести продуктов и плохой организации питания.
"У 41% есть либо замечания, либо они недовольны. И с точки зрения замечаний самые популярные — что блюда невкусные, еда холодная, маленькие порции", — объяснил он.
Алексеев уточнил, что на фоне данных из других учебных учреждений именно в школах полностью довольны условиями питания детей 59% родителей. При этом, по данным на 2019 год, до введения бесплатного питания в младших классах, полностью довольных было чуть более 30% опрошенных.
"Сейчас фактически двукратный рост, и это большая заслуга программы бесплатного питания, потому что деньги в субъекты пришли и многие начали нормально организовывать питание", — пояснил он.
Ранее Минпросвещения запретило школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках. Глава министерства Сергей Кравцов объяснил данное требование новыми санитарными правилами. При этом в Роспотребнадзоре уточнили, в каком случае школьника нельзя лишать смартфона. Например, это касается ситуаций, если они нужны по медпоказаниям. Данную инициативу уже раскритиковал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, заявив, что умным учащимся смартфон будет лишь в помощь.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв