Мишустин признал дедолларизацию долгосрочным трендом

Премьер-министр Михаил Мишустин считает значительное сокращение использования долларов в России долгосрочным трендом. Такое мнение он озвучил в четверг на Московском финансовом форуме. Вместе с тем председатель правительства прогнозирует, что, если другие страны последуют нашему примеру, в мире может сформироваться многополярная система международных расчётов.

"Значительное сокращение использования доллара — долгосрочный тренд. Он требует последовательной многолетней работы. По результатам этого движения, если к нему будут присоединяться и другие страны, возможно формирование многополярной системы международных расчётов", — сказал Мишустин.