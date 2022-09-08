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8 сентября, 09:55

Байден одобрил очередной транш военной помощи Украине общей стоимостью в $675 млн

Президент США Джо Байден одобрил очередной пакет военной помощи Украине. Об этом на встрече, посвящённой украинскому вопросу, сообщил глава американского Министерства обороны Ллойд Остин.

"Вчера президент одобрил новый транш помощи Украине, который оценивается в 675 миллионов долларов", — сказал Остин.

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В новый транш могут войти внедорожники Humvee, артиллерийские снаряды, гаубицы, ракеты HARM, реактивные снаряды GMLRS, противотанковые системы и другое вооружение. Остин назвал очередной пакет помощи "изъятием оборудования" из запасов США и напомнил, что за последний год по решению Белого дома это происходит уже двадцатый раз.

Ранее Лайф сообщал, что российская сторона в ООН запросила проведение заседания Совета Безопасности по вопросам поставок на Украину вооружения. Встреча дипломатов может пройти уже сегодня.

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ТАСС / picture alliance / Consolidated / Yuri Gripas

Максим Плетнёв

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