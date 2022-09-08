Первый радиолокационный спутник морской разведки России заступил на боевое дежурство
Спутник морской разведки "Пион-НКС" завершил испытания и заступил на боевое дежурство
Первый радиолокационный спутник морской разведки России "Пион-НКС" был принят на опытно-боевое дежурство после успешного завершения госиспытаний. Он начал мониторинг иностранной военной деятельности.
"Космический аппарат "Пион-НКС" успешно прошёл государственные испытания и принят на опытно-боевое дежурство. Аппарат начал отслеживание зарубежной военной деятельности, в том числе перемещения морских сил", — сообщил РИА "Новости" источник в ракетно-космической отрасли.
"Пион-НКС" — аппарат новой спутниковой морской космической разведки и целеуказания (МКРЦ) "Лиана", предназначенной для мониторинга Мирового океана и определения расположения кораблей противника. Он создан ракетно-космическим центром "Прогресс" (входит в "Роскосмос").
Ранее Лайф писал, что подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" был выведен на испытания. Как уточнили в оборонно-промышленном комплексе, передача подлодки флоту может состояться уже в этом году.
ТАСС / "Роскосмос медиа" / Павел Кассин