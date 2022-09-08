Первый радиолокационный спутник морской разведки России заступил на боевое дежурство

Первый радиолокационный спутник морской разведки России "Пион-НКС" был принят на опытно-боевое дежурство после успешного завершения госиспытаний. Он начал мониторинг иностранной военной деятельности.

"Космический аппарат "Пион-НКС" успешно прошёл государственные испытания и принят на опытно-боевое дежурство. Аппарат начал отслеживание зарубежной военной деятельности, в том числе перемещения морских сил", — сообщил РИА "Новости" источник в ракетно-космической отрасли.

"Пион-НКС" — аппарат новой спутниковой морской космической разведки и целеуказания (МКРЦ) "Лиана", предназначенной для мониторинга Мирового океана и определения расположения кораблей противника. Он создан ракетно-космическим центром "Прогресс" (входит в "Роскосмос").