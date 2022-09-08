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8 сентября, 09:27

Российские военные отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо

Вооружённые силы России отбили попытку украинских военных взять в кольцо Балаклею Харьковской области. О провальном манёвре ВСУ сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".

"В районе Балаклеи ВСУ предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо, но у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, затем они были снова отброшены", — сказал он и добавил, что населённый пункт остаётся под контролем российских военных.

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Ранее сообщалось, что, по данным издания "Русская весна", украинские военные начали наступление в Харьковской области и пытаются подготовиться к штурму Балаклеи, которая находится под контролем ВС РФ. Позже в Сети появились слухи о том, что украинские войска якобы вошли в западную часть города. Однако эту информацию опровергло руководство Харьковской области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников

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