Российские военные отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо
Вооружённые силы России отбили попытку украинских военных взять в кольцо Балаклею Харьковской области. О провальном манёвре ВСУ сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
"В районе Балаклеи ВСУ предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо, но у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, затем они были снова отброшены", — сказал он и добавил, что населённый пункт остаётся под контролем российских военных.
Ранее сообщалось, что, по данным издания "Русская весна", украинские военные начали наступление в Харьковской области и пытаются подготовиться к штурму Балаклеи, которая находится под контролем ВС РФ. Позже в Сети появились слухи о том, что украинские войска якобы вошли в западную часть города. Однако эту информацию опровергло руководство Харьковской области.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ