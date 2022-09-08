ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 сентября 2022, 09:27
9731

Российские военные отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо

Вооружённые силы России отбили попытку украинских военных взять в кольцо Балаклею Харьковской области. О провальном манёвре ВСУ сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".

"В районе Балаклеи ВСУ предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо, но у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, затем они были снова отброшены", — сказал он и добавил, что населённый пункт остаётся под контролем российских военных.

Появилось видео применения "Солнцепёков" против ВСУ в боях за Балаклею
Появилось видео применения "Солнцепёков" против ВСУ в боях за Балаклею

Ранее сообщалось, что, по данным издания "Русская весна", украинские военные начали наступление в Харьковской области и пытаются подготовиться к штурму Балаклеи, которая находится под контролем ВС РФ. Позже в Сети появились слухи о том, что украинские войска якобы вошли в западную часть города. Однако эту информацию опровергло руководство Харьковской области.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar