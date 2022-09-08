Нарышкин: США продолжат всеми силами затягивать конфликт на Украине

США продолжат всеми силами затягивать конфликт на Украине, несмотря на значительные потери ВСУ и экономические проблемы в Европе. Такое мнение озвучил в четверг директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, выступая в ходе российско-китайского круглого стола на площадке Российского исторического общества.

Нарышкин заявил, что США всеми силами будут затягивать конфликт на Украине. Видео © LIFE

"События последних недель свидетельствуют о том, что Соединённые Штаты Америки продолжат всеми силами затягивать конфликт на Украине, не считаясь ни с огромными потерями украинских вооружённых формирований, ни с перспективой обнищания своих европейских сателлитов. Впрочем, история учит нас, что любые попытки добиться мирового господства неизбежно оборачиваются прахом", — сказал Нарышкин.

Глава СВР выразил надежду, что человечеству хватит мудрости, чтобы выйти из этого глобального кризиса с новой, более устойчивой системой международных отношений.

"В её основу будет положена и китайская концепция Сообщества единой судьбы человечества и российская доктрина многополярности", — резюмировал он.