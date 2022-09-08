Нарышкин: США продолжат всеми силами затягивать конфликт на Украине
США продолжат всеми силами затягивать конфликт на Украине, несмотря на значительные потери ВСУ и экономические проблемы в Европе. Такое мнение озвучил в четверг директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, выступая в ходе российско-китайского круглого стола на площадке Российского исторического общества.
Нарышкин заявил, что США всеми силами будут затягивать конфликт на Украине. Видео © LIFE
"События последних недель свидетельствуют о том, что Соединённые Штаты Америки продолжат всеми силами затягивать конфликт на Украине, не считаясь ни с огромными потерями украинских вооружённых формирований, ни с перспективой обнищания своих европейских сателлитов. Впрочем, история учит нас, что любые попытки добиться мирового господства неизбежно оборачиваются прахом", — сказал Нарышкин.
Глава СВР выразил надежду, что человечеству хватит мудрости, чтобы выйти из этого глобального кризиса с новой, более устойчивой системой международных отношений.
"В её основу будет положена и китайская концепция Сообщества единой судьбы человечества и российская доктрина многополярности", — резюмировал он.
Ранее президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ, заявил, что мир не должен основываться на диктате одного-единственного государства, возомнившего себя "представителем Господа Бога на земле, а может быть, даже выше".
Новости
"Его не перехитрить": Британцы восхитились ультиматумом Путина и назвали западных лидеров пигмеями
сегодня в 08:50
ТЦ просить оставить у себя всеобщего любимца — крокодила Гошу, но Росприроднадзор против
сегодня в 08:46
Трофей от Илона Маска: Росгвардия захватила в ЛНР спутниковую тарелку Starlink одной из бригад ВСУ
сегодня в 08:45
LIFE