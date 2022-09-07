6 ключевых тезисов разворота на Восток, которые провозгласил Владимир Путин на острове Русский Президент обозначил контуры новой архитектуры многополярного мира. Как будет происходить российский разворот на Восток и благодаря чему Дальний Восток станет новым экономическим драйвером. 13910 13910 Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Каким видит многополярный мир Владимир Путин

Российские политологи заявляют о восхождении нового солнца многополярного мира на отечественном Дальнем Востоке. Основами нового политического мировоззрения должны стать ценности гуманизма, сострадания и справедливости. Об этом сегодня заявил президент России, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума. Его обращение адресовано не только россиянам, но и угнетённым государствам — бывшим и нынешним колониям Запада, влачащим жалкое существование, утратившим суверенитет и лишившимся собственных национальных интересов.

Российский лидер обеспокоен проблемами голода, нехватки продовольствия, бедности в неразвитых странах и энергетической и экономической безопасностью на глобальном уровне. Наша страна не приемлет подход западных стран — решать свои проблемы за счёт слабых народов мира, которые политика Запада поставила на грань выживания. Неслучайно на встрече с Путиным глава Парламента Мьянмы Мин Аун Хлайном назвал президента России "лидером мира", который максимально чётко провозглашает то, о чём не могут говорить другие.

— Западные страны стремятся сохранить прежний, выгодный только им мировой порядок, заставить всех жить по пресловутым "правилам", которые сами же выдумали, сами и регулярно нарушают, постоянно меняют под себя в зависимости от складывающейся текущей конъюнктуры. При этом нежелание других стран подчиняться такому диктату и произволу вынуждает западные элиты, попросту говоря, срываться, принимать близорукие, авантюрные решения — и с точки зрения мировой безопасности, политики, и с точки зрения экономики. Все эти решения идут вразрез с интересами стран и народов — кстати говоря, в том числе граждан самих западных государств. Отрыв западных элит от интересов своих собственных граждан увеличивается, — отметил президент РФ Владимир Путин, добавив, что колониальная политика ряда западных государств никуда не делась, она продолжается с учётом новых технологий и ложных деклараций.

Новая архитектура многополярности

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Необходимо признать, что мир становится полицентричным. Президент России подчёркивает, что мир должен быть справедливым и безопасным, а международные отношения — строиться на праве, а не на выдуманном диктате других стран, которые время от времени кардинально меняют свою позицию. В основе новой концепции международных отношений должно находиться взаимное уважение интересов всех стран. Россия открыта к сотрудничеству с любым государством и строит сотрудничество на основе принципа созидательного партнёрства. И архитекторами нового миропорядка станут Россия и государства, которые придерживаются аналогичных принципов.

— За последнее время во всей системе международных отношений произошли необратимые, можно сказать, тектонические изменения. Существенно возросла роль динамичных, перспективных государств и регионов мира, и прежде всего, конечно, Азиатско-Тихоокеанского региона. Его страны стали новыми центрами экономического и технологического роста, точками притяжения кадров, капиталов, производств, — заявил глава государства.

Гегемония США угрожает всему миру

Гегемония Соединённых Штатов уже давно угрожает развитию всего человечества, и Европа здесь — не исключение. Логика самопровозглашённого "золотого миллиарда" выстроена на завуалированном под идеалы демократии современном пиратстве. Поколения элит западных стран, уверенные в собственной исключительности, веками грабили, порабощали, разоряли и устраивали геноцид малых народов по всему миру. Запад, как и раньше, продолжает пользоваться военной и экономической слабостью малых народов. На этом основано благополучие США, Канады, Австралии и Европы — они силой присвоили чужое и продолжают это делать. Президент России требует прекратить разрушительное вмешательство в дела других государств. По его словам, сейчас идеология евро-атлантического единства зиждется на диктате США своей воли. Именно беспрекословное подчинение ЕС Америке привело к энергетическому и экономическому кризису в Европе.

— Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность — всё это бросается в топку санкционной печи, расходуется по указке из Вашингтона во имя пресловутого "евро-атлантического единства", а по факту — приносится в жертву ради сохранения диктатуры Соединённых Штатов в мировых делах, — сказал Путин.

Суверенитет России

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Россия обладает огромным потенциалом и конкурентными преимуществами: природными богатствами, обширными плодородными территориями, развитой инфраструктурой, представительством в нескольких частях света, имеет выход ко всем ключевым торговым путям мира, располагает фундаментальной научно-инженерной школой, в нашей стране живут талантливые и трудолюбивые люди. В нашей стране достаточно ресурсов — и нам не нужны чужие.

Для развития страны необходимо защищать собственные национальные интересы, безопасность и суверенитет. Россию не только невозможно изолировать, но подавляющая часть мира этого никогда не стремилась сделать. Президент подчёркивает, что сегодня Россия прежде всего занята решением внутренних вопросов, ориентирована на собственные национальные интересы и рост благосостояния своих граждан, но открыта к сотрудничеству со всеми странами мира и готова решать мировые проблемы.

— Мы делаем ставку на рачительное, по-хозяйски умное освоение природных богатств России на основе самых строгих экологических стандартов. И добываемое сырьё будем прежде всего использовать для глубокого передела внутри страны, для укрепления суверенитета нашей страны, обеспечения промышленной безопасности, для повышения доходов граждан и развития регионов, — заявил Путин. — Мы всегда будем защищать свои национальные интересы, проводя самостоятельную политику, и ценим эти же качества в партнёрах, которые на протяжении многих лет демонстрируют надёжность и ответственность в ходе торгового, инвестиционного и другого сотрудничества.

Прочность российской экономики

Вопреки всем прогнозам российская экономика выстояла, несмотря на откровенный грабёж Запада и санкционный вал. Россия демонстрирует устойчивое развитие, несмотря на агрессию бывших партнёров. Попытки Запада обрушить рубль, загнать в ловушку санкций наши производства и экспорт обернулись коллапсом для европейских государств и США.

Отечественная экономика продолжает демонстрировать рост: наши предприятия не закрываются, а наращивают производство, потому что освобождаются ниши в экономике, которые были заняты западными монополистами. Два десятилетия Россия развивала реальный сектор экономики, и именно он сейчас демонстрирует устойчивость: основа экономического суверенитета — это производство, а в его основе — ресурсы. Всё это у России есть, потому что мы самодостаточная страна с огромным потенциалом.

— Россия справляется с экономической, финансовой и технологической агрессией Запада. Я говорю именно об агрессии, по-другому это не назвать. Стабилизирован валютный и финансовый рынок России, снижается инфляция, уровень безработицы находится на историческом минимуме — меньше четырёх процентов. Оценки и прогнозы экономической динамики, в том числе со стороны предпринимателей, сейчас гораздо более оптимистичны, чем были в начале весны, — напомнил президент.

Новая парадигма развития Дальнего Востока

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Дальний Восток становится центром притяжения партнёров России из АТР и развития стран в целом. Россия ещё не начинала развиваться всерьёз. Столетиями этот регион считался отдалённой слаборазвитой территорией. Президент меняет парадигму внутреннего развития России и баланса сил и перспектив на международной арене. Дальневосточные территории России становятся её преимуществом, потому что именно к АТР переходит технологическое и экономическое первенство. Государство активно решает социальные и инфраструктурные проблемы региона. Полноценное развитие Дальнего Востока сделает Россию экономическим лидером в АТР и мире.

— Для России важно, чтобы вместе с экономиками АТР росла и экономика Дальнего Востока нашей страны, чтобы в этом регионе были современные условия для жизни людей, росли их доходы, повышалось благосостояние, создавались качественные рабочие места и эффективные производства, — подчеркнул президент.

Фото © Shutterstock Почему кардинальный разворот России на Восток может изменить ситуацию в стране? 0 Лимит западного потенциала исчерпан, а технологии — дело наживное Экономически этот регион представляет сейчас для России больший интерес Меняется политическая и экономическая архитектура современного мира

Авторы Елена Стафеева