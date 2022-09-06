Почему президент сделал ставку на туризм и как он изменит экономику России Глава страны обсудил с членами Госсовета доступность путешествий и отдыха, которая повысит уровень жизни россиян и создаст мультипликативный эффект для экономики. 6 сентября, 18:05 Фото © Администрация Президента России

Путешествия по России должны стать доступны каждому

России предстоит перезапустить национальную туристическую индустрию, чтобы люди с разным уровнем дохода получили возможность путешествовать по всей стране. Об этом сегодня говорил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу "О развитии туризма в России".

— Мы должны сделать всё необходимое, чтобы для людей с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествий, укрепления здоровья, для того чтобы получать положительные эмоции, — отметил президент. — Чтобы наши граждане могли посещать традиционные здравницы, курорты, отдыхать у моря, познакомиться с нашими столичными городами, разумеется, включая Москву и Петербург, другими культурными, историческими центрами России, с неповторимой природой нашей огромной страны, в том числе, конечно, и природой Дальнего Востока и Русского Севера.

На заседании было затронуто большое число важных для отрасли тем: создание межгосударственных туристических организаций, которые привлекут иностранных туристов; строительство крупных курортов на Чёрном, Каспийском, Азовском и Балтийском морях, в дальневосточном Приморье, которые "должны быть всесезонными, иметь современную комфортную инфраструктуру, включая бассейны", позволяя отдохнуть 10 млн человек в год. Также президент поручил продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа.

В ходе дискуссии с министрами и губернаторами регионов выяснилось, что за структуру управления профильной госпрограммой отвечают Ростуризм и Министерство строительства и ЖКХ, а правительству предстоит проработать тему управления госпрограммой.

Туризм вопреки санкциям

Фото © Администрация Президента России

По словам главы страны, развитие туристической отрасли в условиях санкционного давления создаст мультипликативный эффект. Множество новых рабочих мест в сфере туризма приведёт к появлению вакансий в смежных отраслях экономики. Ведь за строительством туристической инфраструктуры последует развитие логистической инфраструктуры, строительство и ремонт дорог.

Различным частям страны это позволит наладить межрегиональные связи и активно обмениваться лучшими управленческими практиками. Для многих малых городов и посёлков туризм — важнейшая составляющая местной экономики.

— Известно, что эта отрасль способствует экономическому росту и пополнению бюджетов регионов, малых городов с богатой историей, сельских территорий. Она отличается огромным мультипликативным эффектом. Так, по оценкам, туризм напрямую влияет на развитие более 50 других смежных отраслей, создаёт рабочие места, хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса, — сказал Владимир Путин.

Эффект большой России

Фото © Администрация Президента России

Благодаря путешествиям российские граждане смогут познакомиться с особенностями малых городов, их многовековых традиций, лучше узнать этнокультурные особенности всех народов, проживающих в нашей стране. А также понять уникальность цивилизации, сохранявшей самобытность народов России, все из которых являются коренными, потому что родины, кроме России, у них нет.

— Активное развитие внутреннего туризма, особенно в сложных современных условиях, сейчас выходит если не на самый первый план, то на одно из самых значимых мест. У России здесь колоссальный потенциал, и у каждого региона свои уникальные преимущества. Поэтому внимание надо уделять не только известным, традиционным туристическим центрам, но и всемерно помогать тем субъектам Федерации, которые ещё только осваивают, поднимают индустрию туризма наверх, — подчеркнул глава страны.

"Мягкая сила" России

Президент уверен, что развитие туризма позволит раскрыть культурный потенциал России и сделать её ещё более привлекательной для отдыха и путешествий иностранцев. Это позволит миллионам людей увидеть истинную Россию и познакомиться с настоящим русским народом, а не выдуманным навязанной западной пропагандой образом. Речь идёт о потенциале таких площадок, как ШОС, БРИКС, АТЭС.

— Вы знаете, что наша страна вышла из Всемирной туристской организации, это был обоснованный шаг. В то же время мы убеждены, что туризм должен быть вне политики, и понимаем, какую огромную роль он играет в выстраивании партнёрства и взаимопонимания между странами и народами, — напомнил президент.

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин Почему в непростых условиях санкционного давления ставка делается на развитие туризма? 0 У нас огромный потенциал для развития туризма Это усилит межрегиональные связи, создаст новые рабочие места Новые туристы из БРИКС, ШОС и АТЭС позволят изменить это направление Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева