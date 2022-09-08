"Его не перехитрить": Британцы восхитились ультиматумом Путина и назвали западных лидеров пигмеями

Британцы поставили президента РФ Владимира Путина в пример западным лидерам и назвали его мастером тактики. Об этом они написали в комментариях к публикации Daily Mail, где говорилось, что российский лидер предупредил ЕС о прекращении поставок газа и нефти в случае введения "потолка" цен на них.

"Дело в том, что Путин — настоящий лидер. Не одна из тех маленьких марионеток, которые приходят и уходят каждые несколько лет, как в западных странах. Ни у кого на Западе нет интеллектуальных способностей перехитрить его", — отметил один из пользователей.

Другой читатель поддержал его и назвал Путина "мастером тактики", с которым можно вступать в ссору, только если "вы чётко понимаете, какие карты у вас на руках". Британцы в комментариях посетовали, что их власти предпочтут разорить собственное население и бизнес, чем "выглядеть так, как будто Путин одерживает верх".

"Запад обращался с Россией как с грязью, когда та просила НАТО не подходить вплотную к её границам. Запад считал, что Россия слишком слаба, чтобы протестовать. Но их вырвали из грёз. Нравится он вам или нет, но Путин — гигант по сравнению с пигмеями: Байденом, Шольцем и Трасс!" — добавил ещё один автор.