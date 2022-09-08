Европу предупредили о грядущей "буре" от Путина, которая столкнёт её с горькой правдой

Успешная политика России и её президента Владимира Путина заставила Евросоюз осознать горькую правду: рано или поздно придётся ослабить санкции против Москвы, пишет Мэтью Карничниг в статье для американской газеты Politico.

"Надвигающаяся буря ставит европейских лидеров перед горькой правдой: пока Россия и Украина сражаются, Кремль сохраняет свои позиции в борьбе с Европой", — замечает колумнист в публикации.

Карничниг основывается на словах одного из высокопоставленных чиновников Еврокомиссии, который подтвердил, что у него "нет никаких сомнений в том, что Путин выигрывает в этом отношении". Ещё одним доказательством неизбежности того, что европейские лидеры столкнутся с громкими призывами ослабить антироссийские санкции, он назвал протесты. По оценке аналитика, время и погода — на стороне России. Поскольку в ближайшие недели и месяцы по мере приближения зимы температура понизится, европейцы начнут ощущать на себе всю тяжесть взлёта цен на газ, констатирует он.

Автор также привёл результаты нового опроса YouGov, согласно которому жители ФРГ, Франции, Великобритании и Польши сейчас больше беспокоятся о стоимости жизни, чем о конфликте на Украине. При этом во Франции 40 процентов респондентов хотят новых протестов "жёлтых жилетов" для достижения "экономической справедливости".