Новый iPhone 14 будут поставлять в Россию по параллельному импорту

Новый iPhone 14 начнут доставлять в Россию по параллельному импорту. Об этом заявил в интервью РИА "Новости" на Восточном экономическом форуме вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет", — ответил он на соответствующий вопрос.

Вице-премьер напомнил, что товары Apple входят в список параллельного импорта, действие которого продлено до конца 2023 года.