Новый iPhone 14 будут поставлять в Россию по параллельному импорту
В Минпромторге РФ рассказали о поставках iPhone 14 в Россию по параллельному импорту
Новый iPhone 14 начнут доставлять в Россию по параллельному импорту. Об этом заявил в интервью РИА "Новости" на Восточном экономическом форуме вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет", — ответил он на соответствующий вопрос.
Вице-премьер напомнил, что товары Apple входят в список параллельного импорта, действие которого продлено до конца 2023 года.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт товаров в Россию на 2022 год. Этим документом российские компании, занимающиеся импортом товаров без разрешения правообладателя, избавлены от возможной ответственности. Позже глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о продлении параллельного импорта на следующий год, "а там уже как сложится". Министр подчеркнул, что страна заинтересована в том, чтобы ниши на рынке занимали отечественные предприятия.
ТАСС / АР / Jeff Chiu