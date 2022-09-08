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8 сентября, 07:18

Новый iPhone 14 будут поставлять в Россию по параллельному импорту

В Минпромторге РФ рассказали о поставках iPhone 14 в Россию по параллельному импорту

Новый iPhone 14 начнут доставлять в Россию по параллельному импорту. Об этом заявил в интервью РИА "Новости" на Восточном экономическом форуме вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет", — ответил он на соответствующий вопрос.

Вице-премьер напомнил, что товары Apple входят в список параллельного импорта, действие которого продлено до конца 2023 года.

Apple презентовала iPhone 14 и iPhone 14 Plus

Apple презентовала iPhone 14 и iPhone 14 Plus

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт товаров в Россию на 2022 год. Этим документом российские компании, занимающиеся импортом товаров без разрешения правообладателя, избавлены от возможной ответственности. Позже глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о продлении параллельного импорта на следующий год, "а там уже как сложится". Министр подчеркнул, что страна заинтересована в том, чтобы ниши на рынке занимали отечественные предприятия.

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ТАСС / АР / Jeff Chiu

Татьяна Миссуми

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