Обыски проходят в квартире главреда "Вечерних ведомостей" Постникова в Екатеринбурге

В квартире главного редактора интернет-издания "Вечерние ведомости" Владислава Постникова, которого оштрафовали по статье о дискредитации Российской армии, проходят обыски. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, поводом стало уголовное дело в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва, с которым Постников близко связан. Также проведение обысков подтвердил его адвокат Георгий Краснов. В результате обысков были изъяты жёсткий диск, пять сотовых телефонов, загранпаспорт, два баннера с символикой "Открытой России"* и сертификат участника обменной программы Госдепа США "Открытый мир".

Юрист сообщил, что в настоящее время местоположение Постникова неизвестно, а также добавил, что правоохранители посетили и здание редакции "Вечерних ведомостей". При этом уточнил, что следственные действия не проводились.

Ранее бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва заочно арестовали по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Прошение о такой мере пресечения поступило со стороны следствия. Так, экс-депутат заочно арестован на два месяца с момента его задержания или экстрадиции. Теперь бывшему парламентарию грозит от пяти до 10 лет колонии.