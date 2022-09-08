Мишустин раскрыл, что позволило сохранить финансовую стабильность в РФ

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал, что финансирование основных функций государства стало возможным благодаря Фонду национального благосостояния (ФНБ) и грамотной денежно-кредитной политике Центробанка.

"Стабилизационный фонд, который позже стал фондом национального благосостояния, — это важнейшее завоевание, которое позволило сделать подушку безопасности <...> и вместе с Банком России <...> дало возможность планировать надёжное финансирование всех основных функций государства", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Немалую роль в этом также сыграли таможенное администрирование, электронный бюджет и технологические платформы. По словам Мишустина, всё это в совокупности позволило россиянам чувствовать себя в финансовой безопасности даже при санкционном давлении извне. Грамотная политика финансовых ведомств позволила нивелировать эффект от западных рестрикций, подчеркнул глава кабмина.