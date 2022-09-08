Зеленский ввёл санкции против 606 политических деятелей России

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций в отношении 606 российских политических деятелей. В частности, ограничения затрагивают представителей Совбеза, Совфеда и Госдумы.

"Принято важное решение СНБО Украины: применены санкции к 606 физическим лицам, которые относятся к руководящей верхушке России. 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации России, 424 депутата Госдумы России", — говорится в обращении украинского лидера, опубликованном в его телеграм-канале.

В отношении вышеупомянутых представителей будут применены меры юридического, политического и дипломатического характера, однако не уточняется, какие именно. Кроме того, почему-то украинская сторона решила не придавать огласке перечень россиян, которые подпали под санкции.