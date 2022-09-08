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8 сентября, 06:04

Зеленский ввёл санкции против 606 политических деятелей России

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций в отношении 606 российских политических деятелей. В частности, ограничения затрагивают представителей Совбеза, Совфеда и Госдумы.

"Принято важное решение СНБО Украины: применены санкции к 606 физическим лицам, которые относятся к руководящей верхушке России. 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации России, 424 депутата Госдумы России", — говорится в обращении украинского лидера, опубликованном в его телеграм-канале.

В отношении вышеупомянутых представителей будут применены меры юридического, политического и дипломатического характера, однако не уточняется, какие именно. Кроме того, почему-то украинская сторона решила не придавать огласке перечень россиян, которые подпали под санкции.

МИД России внёс в санкционный список высшее военное руководство ЕС

МИД России внёс в санкционный список высшее военное руководство ЕС

Ранее Лайф писал, что Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) предложило расширить перечень россиян, против которых введены санкции, и внести туда ещё 362 человека, "поддерживающих политику РФ". В новый список включены в том числе историк Феликс Разумовский, режиссёр Никита Михалков, певица Ирина Аллегрова, рок-музыканты Валерий Кипелов и Александр Иванов, а также председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

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Сайт президента Украины

Николь Вербер

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