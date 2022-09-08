Зеленский ввёл санкции против 606 политических деятелей России
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций в отношении 606 российских политических деятелей. В частности, ограничения затрагивают представителей Совбеза, Совфеда и Госдумы.
"Принято важное решение СНБО Украины: применены санкции к 606 физическим лицам, которые относятся к руководящей верхушке России. 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации России, 424 депутата Госдумы России", — говорится в обращении украинского лидера, опубликованном в его телеграм-канале.
В отношении вышеупомянутых представителей будут применены меры юридического, политического и дипломатического характера, однако не уточняется, какие именно. Кроме того, почему-то украинская сторона решила не придавать огласке перечень россиян, которые подпали под санкции.
Ранее Лайф писал, что Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) предложило расширить перечень россиян, против которых введены санкции, и внести туда ещё 362 человека, "поддерживающих политику РФ". В новый список включены в том числе историк Феликс Разумовский, режиссёр Никита Михалков, певица Ирина Аллегрова, рок-музыканты Валерий Кипелов и Александр Иванов, а также председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.
Сайт президента Украины