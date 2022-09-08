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8 сентября, 06:00

Россиянам могут разрешить инвестировать собственные пенсионные накопления

"Ведомости": В Минфине предложили вернуть пенсионные накопления в собственность россиян

Россиянам могут предоставить больше прав в вопросе распоряжения пенсионными накоплениями. Как пишут "Ведомости", Минфин предложил "приватизировать" средства и позволить гражданам инвестировать их по своему усмотрению.

Как следует из совместной презентации главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и главы Минфина Антона Силуанова, на которую ссылается издание, абсолютной свободы выбора россиянам всё же не дадут.

"Речь идёт о предоставлении гражданам, у которых есть пенсионные накопления, права инвестировать их по своему выбору, хотя и при условии соблюдения определённых критериев", — говорится в материале газеты.

Россиянам объяснили, что нужно сделать за месяц до начисления первой пенсии

Россиянам объяснили, что нужно сделать за месяц до начисления первой пенсии

Так, россиянам могут позволить выбирать, оставлять им деньги под управлением фонда либо инвестировать самостоятельно. Сегодня же пенсионные накопления можно лишь переводить из одного НПФ в другой.

Ранее россиянам рассказали, что может подтвердить стаж работы при оформлении пенсии, в случае если записи о нём в трудовой книжке отсутствуют.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв
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