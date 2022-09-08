Россиянам могут разрешить инвестировать собственные пенсионные накопления

Россиянам могут предоставить больше прав в вопросе распоряжения пенсионными накоплениями. Как пишут "Ведомости", Минфин предложил "приватизировать" средства и позволить гражданам инвестировать их по своему усмотрению.

Как следует из совместной презентации главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и главы Минфина Антона Силуанова, на которую ссылается издание, абсолютной свободы выбора россиянам всё же не дадут.

"Речь идёт о предоставлении гражданам, у которых есть пенсионные накопления, права инвестировать их по своему выбору, хотя и при условии соблюдения определённых критериев", — говорится в материале газеты.

Так, россиянам могут позволить выбирать, оставлять им деньги под управлением фонда либо инвестировать самостоятельно. Сегодня же пенсионные накопления можно лишь переводить из одного НПФ в другой.