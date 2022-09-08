Белгород и Белгородский район частично остались без электричества из-за аварии на подстанции

Часть Белгорода осталась без света из-за аварии в электросети. Как сообщили в едином контакт-центре "Россети центр", проблемы с электроснабжением испытывают также жители некоторых населённых пунктов Белгородского района.

"Аварийное отключение, город Белгород, улицы: Харьковская, Кольцова, Железнодорожная, Губкина, Щорса, Донецкая, Крылова, Дегтярёва, Катукова, Кирпичная, 5 Августа, проспект Ватутина и другие улицы района Харьковской горы до 8 часов 30 минут", — говорится в сообщении.

Также, по данным "Белоблводоканала", из-за отсутствия электроснабжения оказалась обесточена водопроводная насосная станция. В связи с этим часть жителей региона осталась без водоснабжения. По словам мэра города, ЧП произошло на подстанции "Южная", специалисты уже решают проблему. Тем временем соцобъекты были подключены к резервной сети. Ожидается, что энергетики устранят неполадку к 10:00 по московскому времени.